▲朱立倫陪同國民黨立委林德福掃街拜票。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨面臨大罷免31:0的局面，一路被動挨打，民進黨立院黨團總召柯建銘日前更放話，「非罷不可，就在7/26、8/23！」讓外界預期7月26日及8月23日將舉行罷免投票，傳出藍營內部也評估恐有5至8席的危險名單。國民黨主席朱立倫今（3日）受訪時強調，國民黨反罷免採「區域聯防」方式，一定力拚到底。

朱立倫今日赴新北市永安市場，陪同國民黨立委林德福掃街拜票。朱立倫表示，即將要面對第三階段，國民黨的每一席都是戰戰兢兢、全力以赴；他們也覺得，民進黨會動用一切手段、所有資源想來罷掉藍委，這是台灣民主最大的危機和挑戰，國民黨一定會盡最大的努力。

朱立倫說明，國民黨是採取「區域聯防」的方式，以新北市為例，由侯友宜市長領軍帶領新北市6席國民黨立委，台北市則由市長蔣萬安帶領，台中、桃園各地都是如此，國民黨用團隊作戰的方式，讓所有市民了解到，這次罷免戰是民主保衛戰，一定要共同站出來反惡罷、戰獨裁。

朱立倫說，如果民進黨罷免的方式成功了，就會造成全世界民主最大的羞辱，國民黨對此一定力拚到底。在反惡罷的過程中，國民黨從最基層的一步一腳印，「陸戰」不管是市場、站街頭或挨家挨戶的方式力拼到底；空戰部分，國民黨當然沒有像民進黨一樣掌握很多媒體和資源，但還是會全力以赴，透過網路、自媒體，大家發揮創意和力量，讓大家知道民進黨的惡行惡狀。