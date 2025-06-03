【廣編】巧寓舍計勇奪德國iF設計大獎　打造人文與自然的共鳴之境

▲「巧寓舍計」榮獲德國 iF 設計大獎，歐德集團陳國都董事長(右)與巧寓舍計團隊開心合影。

圖、文／歐德傢俱提供

台灣室內設計品牌 「巧寓舍計」 以卓越的設計語彙與創新實力，榮獲全球設計界最具權威性的獎項之一德國iF設計大獎（iF DESIGN AWARD）。iF設計獎自 1953 年創立以來，以公正的國際評審團隊與極高的設計標準聞名，堪稱全球設計領域的風向指標。今年，巧寓以作品《A Window to the Forest》脫穎而出，以光影、書香與綠意交織的空間敘事，成功獲得評審團的高度青睞。

《A Window to the Forest》的設計靈感源自「與自然共生，營造心靈棲息地」的概念。設計團隊透過大面落地窗，將戶外森林景緻無縫引入室內，使光影流動與四季更迭成為日常生活的一部分，讓居住者即便身處都市，也能感受自然脈動，打造人文與自然的交融場域。

多功能室設計為本案的核心，展現了人文與自然的完美平衡。整面書牆宛如知識與時光的載體，而溫潤的木質調與精心設計的太陽意象照明，讓閱讀時光更添詩意。光影變化柔和自然，賦予空間靈動感，使其不僅是一個靜謐的學習場域，更是家人共享時光、沉浸於書香與綠意的溫暖角落。

獲獎設計師黃佳彬表示：「我們希望透過設計，創造一種超越美學的空間體驗，讓人與環境、自然與日常產生更深層次的共鳴。《A Window to the Forest》不僅是一個住宅設計，更是一種生活哲學，讓居住者在繁忙的都市步調中，依舊能擁抱大自然，享受純粹而靜謐的生活感動。」

此次榮獲德國iF設計大獎，象徵著巧寓舍計在國際設計舞台上的再度躍升。未來，品牌將持續探索空間的無限可能，將美學、機能與永續理念融入設計之中，為全球居住空間帶來更多啟發，締造更深遠的生活價值。得獎作品欣賞：https://ciaocasa.com.tw/projects/linkv3yrp4pd