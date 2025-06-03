曾拒台灣出席原爆典禮！日長崎市長鬆口「收到參加意願」：考慮中

▲日本長崎每年8月初都會為原子彈爆炸罹難者舉行和平紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年適逢日本戰敗80周年，當年廣島、長崎等兩座日本城市接連遭美軍投擲原子彈，造成大規模死傷。長崎預計8月舉辦和平紀念典禮，然而市長鈴木史朗先前卻以「不承認為國家」等理由，表態不會邀請台灣出席。對此，台灣正式向長崎表達參加意願。鈴木史朗表示，目前仍在考慮中。

根據日媒《讀日新聞》、《朝日新聞》，長崎市長鈴木史朗昨（2）日在例行記者會上透露，已經收到台灣方面所提出，有意願參加二戰和平紀念典禮的消息，因此目前市府正在討論其可行性。不過，至於台灣是何時、使用何種方式向長崎表達參訪意願，鈴木史朗則是不願透露太多細節。

據悉，長崎市決定參考日本外務省官網記載資訊，邀請在日本設有大使館的157個國家與地區和歐盟（EU），以及在聯合國設有代表處的38個國家，然而因為台灣與日本並無正式建交，台灣並未以國家身分在日設有大使館、且也非聯合國成員國，因此不符合長崎市邀請出席對象。

同時，長崎市去年並未發函邀請俄羅斯、白俄羅斯、以色列出席，不過今年卻決定邀請這3國出席，而北韓（朝鮮）因是聯合國成員國，因此符合長崎市邀請出席對象。

另外，廣島市也預計8月6日舉行原爆和平紀念典禮，廣島市府計畫首度向台灣發出通知函，邀請台灣派代表出席。

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