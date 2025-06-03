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菲籍夫妻違法幫同鄉看牙！生意超好　檢起訴求刑4人被收押

▲桃檢指揮移民署桃園專勤隊、桃園警分局查獲菲籍卡盧比等6人到案，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴向法院聲押4人獲准。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢指揮移民署桃園專勤隊、桃園警分局查獲菲籍卡盧比等6人到案，現場發現簡陋牙醫看診設施，檢方偵結起訴並聲押4人獲准。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局於2023年8月間接獲檢舉，有外籍人士在桃園區林森路非法從事牙醫看診業務，隨即到場稽查將菲籍女子賈西亞函送偵辦，未料去年9月間又在中壢區另起爐灶，桃園地檢署檢察官指揮移民署桃園專勤隊桃園警分局查獲菲籍卡盧比夫妻檔等6人查獲到案。檢方認為卡盧比等4人涉犯醫師法之未取得合法醫師資格，執行醫療業務罪嫌起訴，並透過社群網路非法攬客，具體求刑2年至7月不等有期徒刑，另2人則酌請院方量處適當之刑或給予緩刑，其中4人向法院聲請羈押獲准。

桃園地檢署檢察官邱郁淳指揮桃園警分局、移民署桃園市專勤隊偵辦菲律賓籍被告CALUB ROMMEL（譯音卡盧比）、CRUZ MICHELLE （譯音米雪兒）夫妻及其姪女 GARCIA IRA LORAINE（譯音賈西亞A）、姪女ANTIMANO ANGELINE（譯音安蒂瑪洛）等6人非法從事密醫行為案件。檢方查出，本案係於2023年8月間，桃園市衛生局接獲檢舉，有外籍人士違法從事牙醫看診等醫療行為，隨即派稽查人員到場，當場查獲被告GARCIA在場，遂函送桃檢偵辦。

桃檢指派民生醫療專組檢察官邱郁淳指揮偵辦，會同桃園市衛生局組成專案小組調查，發現幕後真正從事醫療行為者為被告卡盧比夫妻檔，2人多次以短期觀光名義出入我國，並更換營業地點，先於2023年2月間至同年8月2日被衛生局稽查為止，在桃園區林森路某處非法為移工為從事牙醫看診等醫療行為，復於2024年9月間至今年4月17日止，改在中壢區中華路1段某處繼續營業，今年4月17日，由檢察官邱郁淳親自率領專案小組搜索，當場查獲被告卡盧比等4人正在為病患調整牙套、美白牙齒、裝設假牙、注射藥劑等醫療行為，現場等待看診外籍移工病患多達20人，檢方當場扣得營業所得29萬9500元及相關醫療器材等。

▲桃檢指揮移民署桃園專勤隊、桃園警分局查獲菲籍卡盧比等6人到案，現場發現簡陋牙醫看診設施，還有多達20名移工排隊等候看診。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃檢指揮移民署桃園專勤隊、桃園警分局查獲菲籍卡盧比等6人到案，現場發現簡陋牙醫看診設施，還有多達20名移工排隊等候看診。（圖／桃園地檢署提供）

經檢方訊問後，向法院聲請羈押禁見被告卡盧比夫妻、GARCIA及ANTIMANO等4人獲准，專案團隊積極蒐證偵辦，於今年5月29日偵結起訴，避免外籍移工受非法醫療影響健康。

檢方認為，被告卡盧比等4人涉犯醫師法之未取得合法醫師資格，卻執行醫療業務罪嫌；另被告WU HERMINIA （譯音黑美惹依地萬）、吳姓男子涉醫師法之幫助非法執行醫療業務罪嫌，於近日偵結起訴，檢方審酌被告GARCIA等3人以社群網站宣傳招攬客戶，違法執行牙醫業務，影響層面甚廣，檢警衛調查後，被告等人明知已違反醫師法規定，仍持續利用短期觀光簽證頻繁進出我國，掩護經營違法事業，以謀取高額利潤，無視他人健康，犯後態度非佳，建請法院各處有期徒刑2年，以資儆懲。其餘被告ANTIMANO因從事犯罪行為期間較短，建請量處有期徒刑7月，其餘被告2人因坦承犯行，建請量處適當之刑或給予緩刑。

桃園地檢署呼籲，我國醫療體系服務完善，外籍人士應至合法醫療機構就診，以確保自身健康及權益，並籲請民眾踴躍檢舉非法密醫，桃檢將持續與警政、衛政單位緊密合作，打擊醫療犯罪，以維護大眾健康。

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