越南翻譯員車上猥褻女同鄉！姊姊來電解圍　判1年半驅逐出境

▲越南翻譯員載同鄉女移工開戶，竟載至偏僻處強吻襲胸判刑1年半。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

越南籍男子范成文（越南姓名：PHAM THANH VAN）曾任職於艾肯管理顧問公司擔任翻譯員，2023年11月8日上午11時40分許，駕車載送同鄉女移工辦理銀行開戶後，竟將車輛駛至新北市瑞芳區偏遠地區強制猥褻得逞。基隆地方法院近日依強制猥褻罪判處有期徒刑1年6個月，刑期執行完畢後驅逐出境。

案情顯示，范男於2021年11月初駕車載送兩名越南籍移工前往銀行開戶，其中被害女性原坐於後座。完成開戶程序後，范男先將前排男性移工送回工廠，隨後載送被害女子返回公司途中，聽聞對方詢問是否需先行支付積欠兩個月的服務費，竟將車輛停靠於頂坪路偏僻處。

范男下車進入後座與被害人併坐，在清點服務費後突然出言讚美對方外貌，隨即強行親吻並襲胸。正當范男欲進一步侵犯時，因被害人姊姊來電詢問行蹤而被迫中止犯行。被害人返回公司後情緒崩潰，經主管關切後痛哭揭露遭猥褻之事，隨即由親屬陪同報警處理。

法庭審理期間，范男矢口否認犯行，辯稱移坐後座僅為了解對方來台適應狀況。其辯護人更主張監視畫面顯示被害人神情自若，質疑指控真實性，並指被害人可能因延遲歸公司或企圖詐取賠償而誣告。

承審法官綜合事證指出，被害人案發後立即向可信賴之主管及親屬求助，且呈現恐懼哭泣等典型創傷反應，其指述具有高度可信性。雖辯方提出兩人同行返公司之監視畫面，但細部觀察可見被害人始終與被告保持安全距離，此舉反而佐證其畏懼心理。

法官認定范男利用職務接觸機會犯案，嚴重侵害被害人性自主權，依刑法第224條強制猥褻罪量處上述刑度，並諭知刑後驅逐出境以維護社會安全。全案仍可上訴。