大貨車彎道急煞！恐怖「S型」搖擺翻覆　堆高機噴出驚險瞬間曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉斗苑東路2日清晨發生一起驚險翻覆車禍！一輛載運堆高機的大貨車，因未與前車保持安全距離，為閃避突然煞車的自小客車，導致車身「S型」搖擺失控翻覆，現場揚起大量煙塵，機具更散落路面，所幸30多歲詹姓駕駛僅受輕微擦傷，未釀成更嚴重傷亡。

▲埤頭鄉斗苑東路大貨車急煞翻覆。（圖／民眾提供）

從監視器畫面可以看到，當時大貨車行經斗苑東路106號前道路時，疑似因跟車過近，前方自小客車突然煞車，30多歲詹姓駕駛緊急閃避，卻造成車身劇烈搖晃。貨車先是偏向右側，接著左右搖擺數次後失去平衡，當場側翻並滑行數公尺，揚起的塵土瀰漫整個路口，堆高機也從車斗摔落，零件散落一地，場面相當驚險。

▲埤頭鄉斗苑東路大貨車急煞翻覆。（圖／民眾提供）

事故發生後，警方迅速到場疏導交通並實施勘查。經檢測，詹姓駕駛酒測值為零，排除酒駕可能。他向警方表示，自己僅手部輕微擦傷，拒絕送醫。由於翻覆的貨車占據部分車道，警方一度封閉現場進行清理，後續將進一步釐清事故責任。

▲埤頭鄉斗苑東路大貨車急煞翻覆機具零件散落一地。（圖／民眾提供）

埤頭分駐所提醒，大型車輛因重心高、慣性大，若未保持足夠安全距離，遇突發狀況時極易失控。用路人應依速限調整車距，尤其清晨或夜間行車更需提高警覺，避免類似意外重演。

▲埤頭鄉斗苑東路大貨車急煞翻覆。（圖／民眾提供）