迪士尼「裁員數百人」！　電視、電影多部門受影響

▲迪士尼又展開裁員行動，以利削減成本。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

娛樂與媒體公司「華特迪士尼」（Walt Disney）正在裁員數百人，作為成本削減措施的一部分。儘管未提及具體人數，但將影響全球多個電影、電視、公司財政部門。

《路透社》引述知情人士說法報導，迪士尼計畫裁員數百人，並將影響全球多個團隊，包括電影與電視行銷，電視宣傳、選角與研發。

迪士尼發言人也向CBS證實消息，「隨著產業迅速轉型，我們持續評估有效管理業務的方式，同時推動消費者重視、且期待在迪士尼看到的最先進創意及創新。」

華特迪士尼擁有一系列娛樂媒體公司，包括漫威（Marvel）、ABC新聞（ABC News）、ABC娛樂（ABC Entertainment）、體育新聞媒體ESPN，以及2間串流平台Disney+與Hulu。

不過，隨著有線電視觀眾轉往串流平台，迪士尼與其他公司正在重塑商業策略。2023年，迪士尼就曾宣布裁員7000人，以節省55億美元成本。今年3月，美國廣播公司新聞集團與迪士尼娛樂電視網（ABC News Group and Disney Entertainment Networks）也裁員6%、也就是大約200名員工。

儘管如此，迪士尼5月收益報告仍超出華爾街預期，且今年第2季度營收高達236億美元，與去年同期相比成長7%，主因是Disney+串流服務的意外成長，以及主題樂園表現強勁。