Volvo裁員3000人「白領職缺」砍最多　3大挑戰扛不住

▲瑞典Volvo宣布裁員3000人，作為重組計畫的一部分。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瑞典汽車品牌Volvo於26日宣布裁員約3000人，其中大部分都是白領職缺。該企業4月宣布重組計畫，並稱他們正在努力應對高成本、電動汽車需求放緩、貿易不確定性的挑戰。

《路透社》報導，Volvo這一波裁員人數，約占該企業辦公室職員總數15%，並將衍生約15億克朗（約新台幣47億元）的一次性重組成本，預計秋天之前完成新的結構設置。

Volvo執行長薩繆爾森（Hakan Samuelsson）4月宣布削減成本180億瑞典克朗（約新台幣565億元），他23日坦言，「這幾乎涵蓋所有領域的白領，包括研發、通訊、人資部門……是一次相當大規模的縮減。我認為這將會非常健康，並且替我們節省資金，給予人們更大的空間，承擔更大的責任。」

Volvo新任財務長漢森（Fredrik Hansson）也說，儘管所有部門與辦公地點都會受到影響，但大部分裁員都發生在總部，也就是瑞典哥德堡（Gothenburg），「這是量身訂製的，讓我們在結構上更有效率。它如何發揮作用，可能因為地區而異。但我們已經竭盡全力。」

瑞典商業銀行（Handelsbanken）分析師恩格勞（Hampus Engellau）則認為，被裁撤的員工人數符合預期，該公司精簡營運的舉措是正向的。

《路透社》報導，Volvo試圖重振跌到谷底的股價，並且透過重組部分業務與削減成本，提高對其汽車的需求。其大部分生產位於歐洲及中國，比許多競爭對手更容易受到美國新關稅的影響，甚至曾經表示，如今向美國出口旗下最實惠車款，已經變成不可能的事情了。

Volvo上月宣布削減成本計畫時，也撤回了財務指導方針，因為在消費者信心削弱、貿易關稅造成動盪的情況下，市場不可預測。

美國總統川普23日威脅，6月1日起歐洲進口商品課徵50%關稅，但26日又把期限改到7月9日，以利華府與布魯塞爾之間進行對話。