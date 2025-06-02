情侶PK一家三口！上海迪士尼瘋狂動物城開打　短裙兔茱迪連小女孩都推

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼31日發生一起衝突事件，一對情侶和一家三口因拍照檔位發生衝突，透過目擊者拍下的畫面可以發現，拍照被擋的情侶在瘋狂動物城（動物方城市，下同）園區發了狂似的推擠拉扯一對抱著女孩的夫婦，女孩被穿著短裙、戴著兔子警長哈茱迪頭套的女子伸手推擠，嚇得哇哇大哭。影片在網路傳開後，引起外界關注。

▲上海迪士尼一對情侶與一家三口嚴重推擠衝突。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，5月31日18時許，浦東公安分局接到報警稱迪士尼樂園內有人打架。經初步調查，閆某某（男，22歲）與女友在拍照時，因劉某某（男，36歲）夫妻的女兒進入拍攝畫面，雙方發生口角後引發肢體衝突，造成閆某某和劉某某互有皮外傷，小女孩未受傷。目前，調查處理工作正在進一步開展中。

事件發生後，除情侶有圍打男子的影片流出外，還有年輕女子推擠拉扯抱著女孩的這名母親的動作，這名母親只能抱著孩子無助地蹲地哭泣。衝突發生之際，不少遊客上前勸阻。而這對情侶朝孩子動手的行為，也讓不少民眾看了十分憤怒。

根據警方通報顯示，小女孩是進入這對年輕情侶拍照的視野中，因而引起這場衝突，然而，年輕情侶的過激行為卻是惹了「眾怒」，在輿論上處於下風，是非對錯仍待警方調查才能真相大白。