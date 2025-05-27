加州大地震恐襲！30年內「機率飆至72%」　科學家示警

▲2004年舊金山空拍景象。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國加州外海26日發生一系列地震，引發人們對於災難性強震的擔憂。美國地質調查局（USGS）一名科學家也表示，舊金山灣區（Bay Area）在2055年以前，發生規模逾6.7大地震的可能性，已經攀升至72%。

《聖荷西信使報》在23日的採訪中詢問，「目前灣區發生大地震的風險有多大？」而USGS地球物理學家明森（Sarah Minson）回應，「舊金山灣區30年內發生規模6.7以上地震的機率大約是72%。」

《每日郵報》則指出，USGS另一份報告抱持不同看法，預估大地震最快可能在7年內發生，「地震威脅遍及整個舊金山灣區，並且可能在2032年之前發生一場地震。」

加州位於環太平洋地震帶，以頻繁地震活動聞名，其中又以聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）最受關注，這是一條長約1200公里，橫亙洛杉磯與舊金山灣區等大都市的斷層。加州年度防災演習組織「Great California Shakeout」也引述專家看法指出，下一場大地震可能造成大約1800人喪命、5萬人受傷、2000億美元損失。

▼1906年舊金山大地震過後，人們穿越廢墟及瓦礫堆。（資料照／達志影像／美聯社）



根據歷史趨勢，聖安德列斯山脈大約每150年會發生一次大地震，但上次已經是167年前，也就是1906年的舊金山大地震，其規模達到7.9，不僅奪走3000條人命，還夷平該市約80%建築物。至於灣區上次發生規模逾6.7地震則在1989年，當時導致63人喪命，將近4000人受傷。

考慮到上述斷層活動周期，加上26日的一系列地震，就發生在加州尤里卡（Eureka）西南方約80公里，也就是聖安德列斯斷層北端附近，人們對於強震來臨的擔憂漸增。

但明森認為，雖然幾年內面臨大地震的機率顯著攀升，民眾卻更應該關注當地每年都會發生、但較小規模的地震威脅，因為雖然它們帶來的影響與破壞都比較小，發生頻率卻高了許多，「整體風險會更高」。

此外，雖然在預測加州大地震方面，外界往往最關注聖安德列斯斷層，明森卻警告，較不為人所知的「海沃德斷層」（Hayward Fault）更可能引發災難，因為「海沃德斷層似乎有著最高的地震機率。」

海沃德斷層沿舊金山東灣（East Bay）山腳延伸，上次發生大地震是在1868年，規模達到6.8，歷史紀錄顯示造成5死30傷。科學家們持續監測，發現它大約每140年發生一次大地震。但加州大學柏克萊分校研究團隊指出，「距離上次大地震已經過了144年，時間緊迫。海沃德斷層很可能斷裂，並且在30年內產生一場大地震。」