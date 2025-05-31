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民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

▲民眾黨主席黃國昌參與新北市龍舟比賽。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌參與「2025新北議長盃龍舟賽」。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（31日）率領黨公職組成「民眾新北隊」參與2025新北議長盃龍舟賽，順利完賽之後，黃國昌透露，雖然僅練習過一次，但這次是小試身手，重點在賽程中，大家有好好享受運動，以舟會友的切磋過程。

民眾黨今年首次組隊報名「2025年新北議長盃」龍舟賽，本次由黃國昌及新北市議員陳世軒帶領隊員們，共同組成「民眾新北隊」參與賽事。黃國昌認為，今年表現差強人意，但感謝所有新北黨部一起參加的隊友們。

黃國昌還透露，雖然僅練習過一次，但也順利完賽，其實在賽前並沒有預料到船身晃動會如此激烈，加上一開始鼓聲太快、各自節奏較為混亂，吃水不夠，但民眾新北隊並未氣餒，調整後繼續前進。

此外，黃國昌說，他很高興也很感謝陳世軒，帶領新北黨部組成「民眾新北隊」，雖然是初亮相、小試身手，不過也感受到全體隊友們盡力而為，他還不曉得最後成績會落在第幾名，但重點是在賽程中，大家都有好好享受比賽、享受運動。

黃國昌強調，此次首度參賽，目標是以完整參賽為主，更珍貴的是以舟會友的切磋過程，且在比賽過程中，也得到沿途諸多民眾加油打氣，最後全員平安完賽、挑戰成功。

陳世軒接著分享，上週練習時，使用的船體大小與今天實戰有些微落差，因此忽略了船體晃動的程度，連旁邊對手都一邊比賽，一邊幫忙喊出「主席加油」、「民眾黨加油，穩住！」來鼓勵民眾新北隊。

最後，陳世軒表示，全體成員在找到節奏後，便已漸入佳境，盡全力地穩守船身，他不禁想到，正如每天身處工作崗位的黨公職們，皆在盡一己之力，希望可以將台灣穩住。

▼民眾黨主席黃國昌參與「2025新北議長盃龍舟賽」。（圖／民眾黨提供）

▼民眾黨主席黃國昌參與新北市龍舟比賽。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨主席黃國昌參與新北市龍舟比賽。（圖／民眾黨提供）

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