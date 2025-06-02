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葉伊恬遭擋參賽！陳其邁開嗆桌協「傷害選手的努力」：請好好檢討

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者閔文昱／綜合報導

莊智淵的17歲愛徒葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，體育署接獲陳情後震怒，要求桌協限期1天道歉並改善，桌協下午終於回應卻堅持不道歉。對此，高雄高雄市長陳其邁也公開力挺葉伊恬，要求體育署主持公道，並呼籲桌協再做考量，「好好檢討這件事情」。

陳其邁今（2日）傍晚在臉書發文指出，葉伊恬自小為追隨「桌球教父」莊智淵而轉學至高雄，如今已是鼓山高中二年級生，更三度入選成人國手，在國際賽事中屢創佳績但，但近期桌球協會擅自取消伊恬參加美國大滿貫賽的參賽資格，不願和選手溝通、從選手角度做思考，不僅對選手非常不公平，也傷害選手的努力。

陳其邁強調，協會因選手而存在，應為選手服務、作為後盾，請體育署主持公道，也呼籲桌協應該要再做考量，好好檢討這件事情，要能從選手權益的出發來考量，出席國際賽事比賽的權利，「我們支持伊恬爭取自己出賽的權益。」

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

針對葉伊恬遭取消參賽資格，體育署已宣布暫停對桌協的所有補助款，並限期要求改善與公開致歉，否則將依《國民體育法》第43條撤免秘書長葉國欽。署長鄭世忠強調，協會應拋棄舊有管理思維，從選手立場出發，改革選訓制度，未來運動部成立後也將強化協會治理，保障選手權益。

不過，桌協至今僅聲稱將召開會議再行說明，仍未正式致歉，甚至公開體育署長來信，引發更大爭議。鄭世忠不滿表示，協會應誠懇面對錯誤，順應時代變革，從選手角度耐心溝通。教育部次長張廖萬堅也指出，若協會不道歉、未如期改善缺失，會撤免協會秘書長，重整桌協運作。
 

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