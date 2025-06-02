高雄KTV群雄並起！老字號大帑殿砸重金改裝　祭限時優惠拚生存

▲高雄在地老字號KTV「大帑殿」大順店改裝新開幕。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄KTV市場仍在戰國時期，去年不僅有北中南連鎖品牌爭相搶進市區拓點，就連台南知名的賓士KTV也將進駐台鋁商場，高雄在地品牌轉型備受挑戰。除了享溫馨KTV自建大樓開新店外，對街的老字號KTV「大帑殿」近日也斥資數千萬改裝，6月起正式開幕，推出限時1個月優惠，最低3人同行1人免費。

台中知名連鎖KTV「超級巨星自助式KTV」在去年7月大舉進軍五福新崛江商圈，包下原本麗景酒店1至4樓，規劃40間包廂。高雄建設集團創立的「Wego歡唱」則租下七賢路、中華路三角窗；桃園「凱悅YES KTV」租下中正、中華路的「主婦商場」黃金店面，為「KTV一條街」注入活水。

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▲▼大帑殿推出寵物友善包廂，並針對菜色進行升級。（圖／記者許宥孺攝）



知名品牌陸續展店，高雄在地業者不容挑戰，「大帑殿KTV」大順店斥資數千萬進行改裝，設有寵物友善包廂、家庭親子包廂、開會商務包廂等28間包廂，滿足不同族群需求。除了包廂燈光氛圍、視聽效果大升級外，菜色方面也升級，重塑KTV餐飲印象，打造「可以專程來KTV吃飯」的理由。

「大帑殿KTV」大順店即日起至6月30日，推出平日下午5點前入場，3人同行1人免費；假日下午5點前入場，4人同行1人免費。消費就算金卡一張，可享8折優惠；滿2000元再送環球影城電影票一張。

▲大帑殿大順店對街就是享溫馨旗艦店，競爭激烈。（圖／記者許宥孺攝）



享溫馨力挺職籃全家海神隊，7月31日前憑季後賽主場賽事票根，至享溫馨KTV消費享歡唱費或包廂費8折；若為勝場票根，4人以上消費再送招牌套餐。此外，享溫馨岡山店也迎來開店5周年，推出岡山店獨家限定，6月歡唱天天8折。

▲We go歡唱位於中華路KTV一條街。（圖／記者許宥孺攝）



We go歡唱在於6月推出學生優惠，憑學生證可加購439元、539元超值分享套餐；另外不限身分，祭出2500元五菜一湯、3000元七菜一湯組合，再送不限人數3小時歡唱。

備受期待的還有賓士KTV台鋁店，位於台鋁商場2樓，為高雄首家賓士KTV，占地1200坪，是南部規模最大的旗艦店型KTV，原定最快今年年初開幕，不過目前仍持續改裝中。