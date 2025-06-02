高雄跆拳道教練被控吞補助款還兼差　家長怒告...校方啟動調查

▲黃姓家長到地檢署按鈴控告鄭姓跆拳道教練。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄某高中一名鄭姓跆拳道專任教練遭家長指控，要求學生預支差旅費，事後未退還教育部核發的補助款，甚至私下經營道館，讓跆拳道隊紀律鬆散，選手也逐漸流失，黃姓家長今（2）日到高雄地檢署按鈴控告鄭姓教練涉嫌涉犯貪汙治罪條例圖利、利用職務機會詐取財物、藉勢勒索財物等罪，已經不適任教練一職。

對於家長的指控，校方回應，去年12月接獲檢舉後，隨即啟動校安通報並成立調查小組，已於今年4月完成調查報告，後續將依規定移送教練評審委員會審議。校方強調，若查證屬實，將依規懲處，絕不寬貸。

黃姓家長表示，其子原為左營國中跆拳道選手，升學至該高中後，卻頻繁出現違規行為，質疑校方未積極處理鄭姓教練不當行為，導致學生紀律鬆散。

黃姓家長指控，鄭姓教練負責校隊訓練及賽事選拔，卻多次要求學生預支差旅費，事後未退還由教育部核發的補助款，甚至要求學生刪除支出紀錄，涉嫌《貪污治罪條例》。此外，鄭姓教練被指私下經營道館，違反公務員兼職規定，並在球隊活動中提供酒精飲料給未成年隊員，涉及違反《少年事件處理法》。

關於學生偏差行為，校方表示已加強輔導機制，並定期實施品德教育，致力培養學生正確價值觀。同時，校方承諾會嚴格監督教練行為，確保學生參賽權益及人格發展不受影響。