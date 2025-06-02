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葉伊恬參賽被擋　教育部警告桌協：不道歉就撤免秘書長

記者陳威廷／台北報導

桌手選手葉伊恬參加WTT美國大滿貫賽權益受損，教育部次長張廖萬堅表示，體育署已要求桌協道歉並暫停選手培訓、參賽以外的各項補助，若協會不道歉、未如期改善缺失，會撤免協會秘書長，重整桌協運作。

教育部表示，桌球協會於選訓決策過程中，除應要求選手履行參加亞洲青少年桌球錦標賽之義務外，更應尊重並協助選手參與WTT美國大滿貫賽的意願，不應逕自代表選手回絕主辦單位之邀請，侵害選手參與國際賽的權益。

▲▼立法院教育及文化委員會,張廖萬堅。（圖／記者李毓康攝）

▲張廖萬堅表示，桌協若無公開道歉與改善，將撤免協會秘書長，重整其運作。（圖／記者李毓康攝）

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張廖萬堅表示，此案已造成選手實質參賽權益受損，協會管理階層對外說明態度消極，並未積極回應社會輿論的關切，嚴重損及協會的專業治理形象。對此，張廖萬堅表示，教育部除透過體育署要求桌球協會儘速對外公開說明事件經過，並就處理不當部分向選手道歉，也應好好對外說明負起應有責任，切勿避重就輕轉移焦點。

張廖萬堅說，體育署除於今(2)日正式發函，予以警告及暫停選手培訓及參賽之外之各項補助經費，並要求其公開致歉外，如果未如期改善，教育部支持體育署依國民體育法第43條規定，撤免協會秘書長，重整桌協運作。

為推動體育單項協會專業治理改革，強化改進選訓制度，體育署近年持續引導各運動協會導入以選手為核心的參與機制，透過設置選訓輔導委員會，納入具實務經驗之基層教練、選手及相關專業人士，實質參與決策諮詢，逐步改變協會過去單向決策、溝通不透明的管理文化，建立公開透明、制度化的決策程序。

張廖萬堅強調，運動部將於今年9月正式成立，協會治理模式亦須同步轉型，相關制度規範與發展路徑應與時俱進，優化選手訓練與參賽的制度環境，提升協會專業運作能力，健全體育體系，回應社會對公平治理與選手權益的高度期待。

教育部強調，保障所有選手在訓練與參賽上的基本權益，是政府推動體育政策的核心原則，未來將持續督導各運動單項協會落實「選手為本」的治理理念，傾聽基層聲音，調整制度措施，促進協會良善治理與全民運動均衡發展。

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