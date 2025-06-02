平日沒有24小時營業！一蘭台北本店、別館最新營業時間出爐

▲一蘭台北本店別館從6月9日起，平日週一至週四營業時間為上午10:00~翌日05:00。（翻攝自一蘭官網）

圖文／鏡週刊

一蘭拉麵台北本店今年3月進行改裝，日前宣布將在6月12日上午10點重新開幕，而閉店期間台北本店別館（新光三越A11）則為24小時營業，不過今（2日）官方公布最新營業時間，別館從6月9日起，平日週一至週四營業時間為上午10:00~翌日05:00，並非24小時營業，想一早吃拉麵的饕客可別撲空！

一蘭台灣今天在臉書公告，新光三越信義新天地A11的「別館」自6月9日（一）起，將不再24小時營業。新的營業時間為：週一至週四上午10時至翌日清晨5時，週五至週日與例假日則維持24小時不打烊。

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▲一蘭拉麵台北本店將在6月12日重新開幕，業者因衛生考量將座位飲用水龍頭移除，改成獨立的飲水機。（翻攝自天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣臉書）

此外，原改裝暫停營業的台北本店也將於6月12日（四）起重新對外開放，並同步採行與別館一致的營業時段：週一至週四上午10時至翌日清晨5時，週五至週日與例假日則24小時營業。



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