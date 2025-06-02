信仰再啟航！新北仁愛之家福音堂整修重生　點亮長者心靈之光

▲焦瀛臺牧師在福音堂重新啟用中做感恩見證。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立仁愛之家福音堂建於1986年，為感念基督徒華僑羅麗釧女士捐贈50萬美金興建文康大樓而設立，多年來作為長者重要的信仰中心。然而因地處山區潮濕環境，導致外牆斑駁滲水，加上設備老舊，以及疫情期間避免群聚等因素，福音堂曾暫停使用。近期在野柳福音中心焦瀛臺牧師的協助下，配合仁愛之家進行全面整修，日前正式舉行重新啟用感恩會，再度點亮長者的心靈明燈。

福音堂的重生契機始於2023年12月，當時仁愛之家兩位社工員在活動中結識焦瀛臺牧師，表達希望重啟福音堂以撫慰長者心靈的願景。焦牧師深受感動，立即號召教友捐助部分設備如音響、電腦等，仁愛之家則陸續添置長椅、辦公家具及講台等設施，使福音堂煥然一新。

▲今年74歲的賴恩典奶奶（右）是位虔誠的基督徒 感恩焦瀛臺牧師（左）讓福音堂重生。

啟用當日舉辦的感恩禮拜，特別邀請野柳福音中心、台灣最北福音協會的教友們，與仁家長輩及員工共同見證這重要時刻。透過詩歌讚頌、牧者分享、教會願景交流及愛宴等活動，讓長輩們沉浸在溫暖的宗教氛圍中。

74歲的長青志工賴恩典女士是虔誠基督徒，她感性分享入住仁家前曾因家庭變故陷入低潮，正是信仰力量幫助她重拾人生。對於福音堂重新啟用，她期待能將這份喜悅傳遞給更多人。

▲仁愛之家89歲范雪梅（中）年輕時曾旅居美國，開心現在福音堂就在身邊。

89歲的范雪梅女士在仁家居住已19年，早年旅居美國，返台後獨居仁家。原本較少參與活動的她，自從受焦牧師邀請前往野柳福音中心做禮拜後，在教友關懷下變得開朗許多。如今福音堂重新開放，她不必再每週長途奔波，就能就近參與禮拜。

焦瀛臺牧師表示，野柳福音中心與台灣最北福音協會長期投入公益，教友們秉持愛心與熱忱參與社會服務。雖然福音堂整修過程面臨諸多挑戰，但在眾人堅持與信仰支持下終能圓滿完成，期盼這裡成為長者們的心靈避風港。

仁愛之家主任謝鑫敏強調，信仰陪伴是長者晚年生活的重要支柱。仁家原本就設有佛堂和教堂服務長輩心靈需求。此次在前主任吳欽仁、焦牧師及眾多教友共同努力下，這座位於龜吼半山腰、坐擁絕美海景的福音堂得以重現風華，未來將開放給仁家長者、員工及社區民眾使用，持續傳遞平安、希望與愛的正向能量。

▲教友們帶領唱頌詩歌。

▲仁愛之家主任謝鑫敏感謝焦牧師、野柳福音中心和台灣最北福音協會等教友投入奉獻，讓長者能有晚美人生。