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全家南移高雄「為兄妹倆鋪桌球路」！葉伊恬媽初見莊智淵：好親和

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者鄺郁庭／綜合報導

年僅17歲的桌球小將葉伊恬原本將代表台灣參加7月在美國舉辦的WTT大滿貫賽，卻在賽前突遭桌協取消報名資格。體育署經調查後認定程序不當，2日發函暫停所有補助款，署長鄭世忠震怒直批「沒有一個協會這樣！」要求桌協24小時內給選手一個交代，引發各界廣泛關注。對此，葉伊恬媽媽在Threads發文，感謝署長力挺，「台灣體育改革有望了！」

葉伊恬媽媽在Threads發文，提到2018年9月中秋節前，全家帶著葉伊恬哥哥葉伊恩從新竹去到莊智淵球館，「初見教練，他手拎著一雙球鞋一見到我們，微彎腰點頭打招呼，我心想：世界第三的桌球教父好親和！」隔年3月，葉伊恬也投身莊智淵球館。

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後來，葉伊恬拿到少年國手第一，但同年6月有一場18歲青少年國手選拔，以及另一場以少國選拔為參賽資格的明日之星高獎金桌球賽撞期，教練為當時全球館唯一的女選手慎重安排一位教練全程同行，帶著葉伊恬參加18歲青少年國手選拔，不過當時僅11歲的葉伊恬落選。

不過，教練在葉伊恬可能被取消黃金計畫和美國大滿貫賽兩者之間，堅定選擇美國大滿貫賽，過程中夫妻倆都沒有過問，但她和先生都很欣賞、佩服教練的選擇，「確定一路走來他始終如一。」

接著葉媽媽帶回這次事件，「昨天傍晚，手機湧進大量訊息，體育署長發了重磅訊息，第一時間，我腦中出現的想法：終於看到有高度的官方單位，台灣的體育改革有望了！」葉媽媽直呼，台灣的運動這條路很辛苦，很感謝體育署長鄭世忠願意力挺球員，給全台灣運動選手打了一劑強心針，有署長願意當選手背後最大靠山，「有署長願意當選手背後最大靠山，未來喜愛運動的孩子可以有多一種的選擇。」

最後，葉伊恬媽媽直呼，「伊恬被取消的這張邀請函能夠發揮最大的價值，全靠大家的幫忙」，很感謝所有幫忙發聲的親朋好友、熱心網友、立委奔波、署長力挺，還感性地hashtag，「你不會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子」。

葉伊恬是「桌球教父」莊智淵子弟兵，今年擠進女單世界前百名，是備受期待的桌壇新星。原獲邀參加7月的WTT美國大滿貫賽，未料卻因比賽日程緊接在亞青賽之後，桌協以「優先考量國家榮譽」為由，擅自向WTT回絕參賽邀約。體育署2日將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善公開致歉，否則將依國體法第43條撤免秘書長。

體育署長給桌協秘書長的「一封信」內容也曝光，開頭就明白告知葉國欽，「 體育署給您『一天』的時間限期改善，並且盼望您真誠公開向選手教練道歉。請慎重考慮。」

內文還提到，「新世代運動管理已經自蔡總統時代開始多年，若桌球協會從理事到管理階層至今仍無法真正理解什麼是以選手為核心的良善治理思維，那麼建議集體退出，體育署不再支持貴會，請讓更能夠與新世代選手教練溝通共識的理事與秘書處成員接手。」

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