錄取陽明交大醫學系　高中生履歷造假！網再揪出「1處說謊」：抓到

▲楊同學正取陽明交大醫學系。（圖／翻攝自陽明交大FB）



記者施怡妏／綜合報導

一名楊同學錄取國立陽明交通大學醫學系，學習經歷提及，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，卻被抓包資料造假，引起熱論。對此，有網友抓出，楊同學第二處造假的地方，校長的推薦函上寫道「楊同學沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」，但楊同學曾留言回覆網友「有在補習」，數學、國文、自然都有補習。

有網友在Threads發文，「抓到第二處造假！」校長的推薦函提及「楊同學在沒有補習和超前學習的情況之下，學業表現一直都維持穩定成長」。但楊同學曾回覆網友的提問，透露自己在台中某補習班的高中部補習，還大讚老師教學品質良好，也很照顧學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引起熱論，「連學經歷都能唬爛，還要當醫生？」「傻眼，原本覺得辯士那個真的是個涉世未深的失誤，但連補習都亂講，真的有點...」「學經歷都能唬爛，感覺以後也能幫改假病歷逃兵」、「校長寫的時候沒搞清楚該生的學習狀況還是怎樣？」

▲楊同學透露，自己有補習。（圖／翻攝自Threads）



據了解，楊同學成功錄取陽明交通大學醫學系，在網路上PO出自己的學習歷程，提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但經查證2023、2024、2025年的獲獎名單，卻未見楊同學的名字，疑似資料造假。針對爭議，陽明交通大學醫學系1日貼出公告，「近日網路上針對本系114學年個人申請正取同學之備審資料內容多所討論，為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格。」

事後，楊同學貼出道歉文，但強調自己並非刻意造假，也無意誤導任何人，只是對獎項制度認識不夠清楚，卻又沒有經過充分確認便寫入自述，願意完全承擔責任。