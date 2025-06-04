航空城爆「濫砍600棵瀕危大樹」！桃議員秀照打臉：看圖說故事

▲民進黨大園區市議員游吾和。（圖／翻攝自YouTube／桃園市議會）

記者閔文昱／綜合報導

有週刊爆料，桃園航空城C1標區段徵收工程疑似濫砍600多棵珍貴健康樹木、甚至有瀕危樹種被絞碎，引發爭議。不過，民進黨大園區市議員游吾和今（4日）在市議會總質詢中秀出現場會勘照片，直言「若現場真有珍貴樹木，早就被人撿走了」，呼籲外界不要「看圖說故事」，此事更可能是包商與下包商間的糾紛，要求市府調查清楚，還給市民真相。

週刊報導指出，承包航空城C1標工程的利德工程公司，涉嫌為節省逾億元樹木移植費用，違法砍除並絞碎600多棵健康大樹，其中包含20棵被列入《台灣維管束植物紅皮書名錄》的瀕危樹種。然而，市府高層明知卻未制止，涉嫌包庇不法。

▲桃園航空城工程爆出「珍貴樹木遭濫砍、碾碎」爭議。（圖／翻攝自YouTube／桃園市議會）

事件曝光後，民進黨市議員魏筠隨即在社群發文質疑市府未善盡監督責任。不過同黨籍議員游吾和則在總質詢中澄清，航空城開發以來經常有人進入撿拾有價值資源，若真有大量珍稀健康大樹，「怎麼可能還會留在原地？」希望外界以理性與證據為依據，勿讓謠言擴大社會疑慮。

桃園市政府工務局也否認相關指控，表示該區域並無農業局列管樹木，其餘有價值植栽則依專家評估及法定程序進行移植。工務局並說明，工程過程中每株樹木皆須造冊調查、製作健康評估報告，經過專業審查及主管單位核定後才處理，強調「未發現包商任意砍伐情形」。

市府進一步指出，報導所提之「濫砍」事件，其實為利德工程與下包商因施作費用談不攏所引發的爭議，目前雙方已對簿公堂，屬私人契約糾紛。市府呼籲外界勿混淆行政與民間爭議，並將全力協助釐清真相，依法辦理相關程序。