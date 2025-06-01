俄羅斯橋梁坍塌！火車遭重擊脫軌「釀7死66傷」　慘烈畫面曝

▲ 橋梁倒塌波及下方客運火車。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯西南部布良斯克州一座公路橋5月31日深夜疑似遭人以炸彈引爆坍塌，橋梁結構及橋上大貨車重擊橋下行駛中的客運火車，導致車廂出軌，至少造成7死66傷，救援行動仍在持續。

▲▼ 橋梁疑似遭人炸毀坍塌。（圖／翻攝自塔斯社、Telegram）

《俄新社》等俄媒報導，這起事故發生於和烏克蘭接壤的布良斯克地區，莫斯科鐵路局聲稱，這座橋因「非法干預」遭到破壞，導致下方客運列車脫軌。

俄國聯邦公路局（Rosavtodor）說明，倒塌的橋樑橫跨火車鐵軌上方。現場畫面可見列車車廂嚴重變形，混凝土殘骸散落四周。

▲▼ 車輛卡在坍塌的橋面上。（圖／翻攝自X）

布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram表示，現場已設立行動指揮部，緊急救援及調查人員正在作業，目前已知造成7死66傷，傷者中包括3名兒童，其中一人將以直升機送往莫斯科治療。

綜合《路透》及《法新社》，經常發布俄國安全及執法部門消息的Telegram頻道Baza聲稱，初步消息顯示這座橋是遭人炸毀，但未提供證據，俄羅斯官方也未詳細說明責任歸屬。

過去曾有俄國官員指控親烏份子攻擊鐵路基礎建設，據烏克蘭媒體報導，基輔最高情報機構2023年12月二度引爆西伯利亞一條作為俄中貿易通道的重要鐵路。俄羅斯鐵路（Russian Railways）僅證實其中一次爆炸，但未說明原因，烏方對此也未發表評論。