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俄羅斯邊境一夜2座橋坍塌「7死69傷」！　當局定調恐怖攻擊

▲▼ 俄羅斯庫斯克州橋樑倒塌。（圖／路透）

▲ 庫斯克州鐵路橋坍塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭接壤的邊境地區一夜發生2起橋樑倒塌事件，分別在布良斯克州及庫斯克州，合計造成7死及69人受傷，官員指控其中一座橋是「遭人炸毀」。總統普丁已聽取相關簡報，調查機構稍早將這2起事件定調為恐怖攻擊。

▲▼ 俄羅斯布良斯克州橋樑倒塌。（圖／翻攝自X）

▲▼ 布良斯克州公路橋倒塌，下方火車遭到波及。（圖／翻攝自X）

▲▼ 俄羅斯布良斯克州橋樑倒塌。（圖／翻攝自X）

綜合《衛報》等外媒，布良斯克州一座公路橋5月31日深夜突然坍塌，因橋樑橫跨火車鐵軌上方，橋樑結構崩塌及橋上大貨車重擊下方一列行駛中的客運火車，導致車廂出軌，造成司機在內共7人死亡，另有66人受傷，包括3名孩童。

火車當時正從布良斯克州克利莫沃鎮（Klimovo）開往莫斯科，在距離邊境約100公里處發生意外。州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）將橋樑坍塌歸咎於爆炸，指控這座橋遭人炸毀。

▲▼ 俄羅斯庫斯克州橋樑倒塌。（圖／路透）

▲ 貨運列車部分車廂墜落橋下。（圖／路透）

另一起事故發生於庫斯克州熱列茲諾戈爾斯克鎮（Zheleznogorsk），一座鐵路橋在一輛貨運列車通過時倒塌，導致部分車體掉落橋樑下方道路。州長欣施泰因（Alexander Khinshtein）說明，事故造成一名司機及他的2名助手受傷，車上組員皆被送醫。

根據《俄新社》，俄羅斯調查委員會已將這2起事件定調為恐怖攻擊；國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）也指控，「這顯然是烏克蘭破壞者所為，或是奉他們之命。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫說明，普丁連夜聽取聯邦安全局與緊急服務部門簡報，稍早也和博戈馬茲及鐵路公司負責人通電。烏克蘭目前則未發表評論。

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