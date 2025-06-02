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超商「周一限定咖啡優惠」！7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商推出咖啡優惠，陪上班族提神打氣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

連假後開工收心，超商紛紛推出咖啡優惠，7-11周一限定門市「兩杯99元」最低55折，在「LINE禮物」推出電子票券冰咖啡「買1送1」；同時在OPENPOINT行動隨時取也有精品咖啡「買7送7」、端午優惠「12杯下殺組合」。全家也有周一指定咖啡「加10元多一杯」。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11即日起至7月31日，每周一限定，在門市及OPENPOINT APP，同步推出咖啡優惠「兩杯99元」，等於最低55折起，適合上班族自己喝或跟同事合購。

特大杯濃萃美式（原價65元）、特大杯濃萃拿鐵（原價75元），任選2杯99元。
特大杯厚乳拿鐵（原價85元），2杯99元。
中杯精品美式（原價80元）、中杯精品拿鐵（原價90元），任選2杯99元。

▼7-11周一限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●LINE禮物隱藏優惠

大杯冰精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）⭢購買連結
中杯冰精品燕麥拿鐵，買1送1，5折（原價110元/杯）⭢購買連結
大杯冰鹿兒島濃焙茶拿鐵，兩杯88元，59折（原價75元/杯）⭢購買連結
特大杯冰西西里檸檬氣泡咖啡，56元，7折（原價80元）⭢購買連結

●APP「OPENPOINT行動隨時取」

7-11「CITY PRIMA精品會員日」適逢連假開工，特別加碼延長，即日起至6月3日，CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」，在OPENPOINT行動隨時取限量搶：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7。
CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7。

▼7-11精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，咖啡優惠。（圖／業者提供）

除此之外，即日起至6月6日在「OPENPOINT行動隨時取」也有12杯組合優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元。
CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元。
CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元。
CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元。

▼7-11咖啡寄杯12杯下殺。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在6月2日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至7月31日。

大杯特濃美式，兩杯65元，60折（原價55元/杯）。
大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。
大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。
大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

▼全家周一限定咖啡優惠，兩杯55折起。（圖／全家提供）

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