常跟賴清德討論罷免？曹興誠首還原實情　親曝「曾在這時間」談過

▲罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）



記者郭運興／台北報導

民進黨議員洪健益日前自爆「總統賴清德常跟罷團開會，曹興誠還抱怨哪個人沒有幫忙、收的份數不夠多」，但隨即遭民進黨駁斥。對此，聯電創辦人曹興誠1日澄清，並沒有什麼定期開會、跟賴總統報告，完全是子虛烏有，想問洪議員憑什麼亂講，怎麼瞪著眼說瞎話。他也指出，兩三個月以前有談過，賴清德認為罷免初期「民進黨不能跳進來」，後來自己有跟賴講過，二階最後階段民進黨應該下來幫忙，等於是說互相了解對方立場。

針對「是否有跟賴清德討論大罷免」一事，曹興誠於網路節目《下班瀚你聊》表示，自己有跟賴清德總統談過，基本上賴清德認為罷免初期「民進黨不能跳進來」，不想製造藍綠對立，賴清德認為是「公民團體跑前面」。

曹興誠表示，後來自己也有跟賴清德講，以自己罷免基隆市長謝國樑的經驗，沒有民進黨下來，單靠民團是很困難的，所以自己說「我們一起推罷免」，一階段連署通過後，二階最後階段民進黨應該下來幫忙。

主持人黃暐瀚則追問「這個討論是什麼時候的事情、在什麼樣的場合」，曹興誠指出，在兩三個月以前，第一階段連署都還沒有完成的時候，等於是說互相了解對方的立場，賴總統的立場是民進黨不能在前面推動罷免，民團自己去推動，到了相當的時候，當然就是民進黨的責任了，還是必須要下來，這是以前建立的默契。

針對日前議員洪健益的爆料，曹興誠澄清，並沒有什麼常常定期開會、跟賴總統報告誰誰誰沒有認真幫忙二階連署，完全是子虛烏有，很早以前有談過而已，後來就沒有了，不知道為什麼這樣亂講，自己想問問洪議員憑什麼亂講，不知道這樣的動機在哪，怎麼瞪著眼說瞎話。

曹興誠直言，這次罷免絕對是公民團體自動自發，他們很多都從過往青鳥行動就開始了，只是原來只是要給藍營立委一些壓力而已，並沒有主張罷免，剛開始民進黨內部反對罷免的聲音也很大，後來是這些群眾開始覺得不罷不行，大家才開始集結。

曹興誠提到，集結聲勢本來很弱，一個禮拜收不到幾張連署，後來是國民黨團總召傅崐萁在那邊作怪，所以大罷免總召集人就是傅崐萁，大家看他囂張跋扈，才覺得不罷不行，沒有傅崐萁這件事根本不會成。

另外，曹興誠指出，柯建銘一直講大罷免，剛開始罷免志工聯盟要開會，柯建銘也想要參加，但自己則回應「不准來」，因為他們是志工，柯建銘則是民進黨，來了會把他們搞混了。

最後，曹興誠強調，所以民進黨跟公民團體這兩個意義是不一樣的，如果是民進黨主導的罷免會讓人覺得輸不起、當家鬧事，但公民團體主導的罷免是認為國家快被掏空才站出來，意義是不一樣的，自己跟柯建銘說過「你罷你的，我罷我的，我們兩個不能在一起」，事實就是這樣。