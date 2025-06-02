　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

常跟賴清德討論罷免？曹興誠首還原實情　親曝「曾在這時間」談過

▲▼守護家園保衛台灣「退役將領挺身反共護台--大路跑大縱走」記者會，包含退將丘衛邦少將、余宗基少將、聯電創辦人曹興誠、印太戰略智庫執行長矢板明夫、前國票證券董事長洪三雄、律師陳玲玉、前立委吳梓都出席響應。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨議員洪健益日前自爆「總統賴清德常跟罷團開會，曹興誠還抱怨哪個人沒有幫忙、收的份數不夠多」，但隨即遭民進黨駁斥。對此，聯電創辦人曹興誠1日澄清，並沒有什麼定期開會、跟賴總統報告，完全是子虛烏有，想問洪議員憑什麼亂講，怎麼瞪著眼說瞎話。他也指出，兩三個月以前有談過，賴清德認為罷免初期「民進黨不能跳進來」，後來自己有跟賴講過，二階最後階段民進黨應該下來幫忙，等於是說互相了解對方立場。

針對「是否有跟賴清德討論大罷免」一事，曹興誠於網路節目《下班瀚你聊》表示，自己有跟賴清德總統談過，基本上賴清德認為罷免初期「民進黨不能跳進來」，不想製造藍綠對立，賴清德認為是「公民團體跑前面」。

曹興誠表示，後來自己也有跟賴清德講，以自己罷免基隆市長謝國樑的經驗，沒有民進黨下來，單靠民團是很困難的，所以自己說「我們一起推罷免」，一階段連署通過後，二階最後階段民進黨應該下來幫忙。

主持人黃暐瀚則追問「這個討論是什麼時候的事情、在什麼樣的場合」，曹興誠指出，在兩三個月以前，第一階段連署都還沒有完成的時候，等於是說互相了解對方的立場，賴總統的立場是民進黨不能在前面推動罷免，民團自己去推動，到了相當的時候，當然就是民進黨的責任了，還是必須要下來，這是以前建立的默契。

針對日前議員洪健益的爆料，曹興誠澄清，並沒有什麼常常定期開會、跟賴總統報告誰誰誰沒有認真幫忙二階連署，完全是子虛烏有，很早以前有談過而已，後來就沒有了，不知道為什麼這樣亂講，自己想問問洪議員憑什麼亂講，不知道這樣的動機在哪，怎麼瞪著眼說瞎話。

曹興誠直言，這次罷免絕對是公民團體自動自發，他們很多都從過往青鳥行動就開始了，只是原來只是要給藍營立委一些壓力而已，並沒有主張罷免，剛開始民進黨內部反對罷免的聲音也很大，後來是這些群眾開始覺得不罷不行，大家才開始集結。

曹興誠提到，集結聲勢本來很弱，一個禮拜收不到幾張連署，後來是國民黨團總召傅崐萁在那邊作怪，所以大罷免總召集人就是傅崐萁，大家看他囂張跋扈，才覺得不罷不行，沒有傅崐萁這件事根本不會成。

另外，曹興誠指出，柯建銘一直講大罷免，剛開始罷免志工聯盟要開會，柯建銘也想要參加，但自己則回應「不准來」，因為他們是志工，柯建銘則是民進黨，來了會把他們搞混了。

最後，曹興誠強調，所以民進黨跟公民團體這兩個意義是不一樣的，如果是民進黨主導的罷免會讓人覺得輸不起、當家鬧事，但公民團體主導的罷免是認為國家快被掏空才站出來，意義是不一樣的，自己跟柯建銘說過「你罷你的，我罷我的，我們兩個不能在一起」，事實就是這樣。

   

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「署長來信」被公開！鄭世忠不滿：剛好讓各位看桌協心態
「台中超巨蛋」未來樣貌首度曝光！
獨／台中男殺死啃老哥　母「他20多年都在討錢」心碎求輕判
快訊／「經國路」也要改名！　盧秀燕怒了
體育署要桌協道歉！　葉伊恬媽媽發聲
歐陽妮妮6個月兒確診新冠！　「狼狽顧娃」PO照求助
台南男性侵8女！　80歲阿嬤狂喊：救命
中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增50

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

台中超巨蛋未來樣貌首度曝光　盧秀燕：非最終定案

鍾小平要黃國昌喚小草罷免吳沛憶　稱3年前罷林昶佐就是靠民眾黨

內政部連「經國路」也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

曹興誠篤定徐巧芯200%會被罷！　「不罷掉台灣老百姓太糊塗了」

常跟賴清德討論罷免？曹興誠首還原實情　親曝「曾在這時間」談過

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

說好5千份沒壓力？鍾小平繳1049份罷免吳沛憶連署　怨嘆不好連

幕後／中共不甩韓國　硬在黃海設12座軍用海上設施壓縮防衛縱深

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

台中超巨蛋未來樣貌首度曝光　盧秀燕：非最終定案

鍾小平要黃國昌喚小草罷免吳沛憶　稱3年前罷林昶佐就是靠民眾黨

內政部連「經國路」也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

曹興誠篤定徐巧芯200%會被罷！　「不罷掉台灣老百姓太糊塗了」

常跟賴清德討論罷免？曹興誠首還原實情　親曝「曾在這時間」談過

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

說好5千份沒壓力？鍾小平繳1049份罷免吳沛憶連署　怨嘆不好連

幕後／中共不甩韓國　硬在黃海設12座軍用海上設施壓縮防衛縱深

放浪兄弟完整體復活！巡演開跑喊話「我們還存在」　AKIRA：危機化為轉機

錄取陽明交大醫學系　高中生履歷造假！網再揪出「1處說謊」：抓到

連10漲？明年最低工資估漲3%　月薪上看29,450元、時薪196元

OL急戴回口罩「街上幾乎沒人戴？」　網真實反應曝光

「基隆直航石垣島」預估9月開航　航港局：尚未收到航線申請

人生下半場也能精彩：雲姐重返職場拚經濟　台南就業中心一路陪伴

獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

苦戰4盤晉級法網8強　小蠻牛喜迎生涯第100場紅土巡迴勝

TOYOTA「改款入門小跨界亮相」油耗26.3km/L！全新油電比Yaris更親民

達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

政治熱門新聞

快訊／李鴻鈞道歉＋說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺

中正路改名惹議！　劉世芳「轉型正義嚴肅對待」：不可有錢再推動

陸委會稱依兩岸條例查處旺中　中時回應

被爆公務車送愛犬美容！李俊俋請辭

估小草仍有10%影響力　藍白三階合作反罷免

李俊俋下台斷尾求生　羅智強：還有司法調查

福壽螺形容志工惹怒罷團　馬文君再諷

幕後／共軍70船艦＋2航母！全島鏈部署圖曝　5月大操兵一次看

李俊俋請辭　王鴻薇：其他濫用公務車監委不辭？

罷吳思瑤差5千份　黃國昌令民眾黨員簽連署

罷免利刃抵桃園6藍委咽喉　牽動張善政連任戰

更多熱門

相關新聞

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

近期南投縣立委罷免案今姓名或資料簽署潦草、筆跡與戶政資料不符等，遭剔除部分連署書導致須進入補件程序，引發罷團不滿，而中選會也宣布將進行行政調查。其調查結果在今（2日）出爐，中選會說明，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定；游顥罷免案則有508人修正為符合規定。

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

主導大罷免態勢的賴清德　該如何進擊？

主導大罷免態勢的賴清德　該如何進擊？

賴清德請郭國文轉交親筆信　跨海給安倍胞弟、前防衛大臣岸信夫

賴清德請郭國文轉交親筆信　跨海給安倍胞弟、前防衛大臣岸信夫

罷免收件疲乏　罷團端午再出動！尚有13區要拚130%安全門檻

罷免收件疲乏　罷團端午再出動！尚有13區要拚130%安全門檻

關鍵字：

大罷免曹興誠罷團民進黨賴清德柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

鬼鬼突曬混血女娃照

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面