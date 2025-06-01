賴清德請郭國文轉交親筆信　跨海給安倍胞弟、前防衛大臣岸信夫

▲民進黨立委郭國文1日透過社群媒體透露，總統賴清德有交代他一項任務，就是將親筆信轉交給日本前首相安倍晉三的胞弟、前防衛大臣岸信夫。。（圖／郭國文臉書）



政治中心／台北報導

民進黨立委郭國文1日透過社群媒體透露，總統賴清德有交代他一項任務，就是將親筆信轉交給日本前首相安倍晉三的胞弟、前防衛大臣岸信夫。

在端午連假期間，郭國文表示，他到日本山口縣岩國市與眾議員岸信千世碰面，而賴清德總統有交代他一項任務，就是將親筆信轉交給安倍前首相的胞弟、前防衛大臣岸信夫先生。他說，多年前與時為台南市長的賴清德訪問日本，就與岸信夫結緣，多年情誼也讓賴清德三年前能夠以親友身分親自出席安倍家祭。

郭國文表示，後來岸信千世繼承父業擔任眾議員，去年順利連任延續叔叔安倍晉三對台路線，而賴清德的這封信代表台灣與安倍家族的緣份傳承，也希望岸信千世議員能夠再度訪台。

事實上，賴清德與安倍晉三淵源甚深，兩人深厚交情長達20年，因此當年罕見受安倍家族邀請以「至親摯友」身份前往安倍的東京寓所弔唁，並進到增上寺祭壇捻香致哀。

值得注意的是，由於日本家祭僅開放至親、重要友人與會，安倍家族邀請參加家祭有其不同意義，後來安倍胞弟、前日本防衛大臣岸信夫也在個人臉書發布賴清德與安倍家族的合照，感謝「台灣的友人」賴清德副總統前來弔唁。一直到賴清德去年就任總統，安倍晉三遺孀安倍昭惠也展現友好，三度訪問台灣。

回顧過去一年來的台日互動，至少有12組日本國會議員訪台，橫跨朝野各黨派，包括尋求參選總理的石破茂、前總理野田佳彥、被視為未來問鼎總理熱門人選的高市早苗等，以及長期與台灣友好的「日華議員懇談會」與自民黨青年局。