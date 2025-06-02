中選會調查出爐　馬文君罷免案增199人合規、游顥罷免案增508人

▲南投罷團ALL罷馬召開記者會。（圖／ALL罷馬提供）



記者陳家祥／台北報導

南投縣立委罷免案因姓名或資料簽署潦草、筆跡與戶政資料不符等，遭南投選委會剔除部分連署書導致須進入補件程序，引發罷團不滿，而中選會也宣布將進行行政調查。其調查結果在今（2日）出爐，中選會說明，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定；游顥罷免案則有508人修正為符合規定。

中選會指出，南投縣第1選舉區立法委員馬文君罷免案，南投縣選舉委員會查對結果不符合規定依法應刪除人數3817人，但中選會複查後，199人修正為符合規定。修正後符合規定人數計1萬7091人，不合規定依法應予刪除人數計3618人，仍不足規定人數1531人。

針對馬文君罷免案調查結果，中選會進一步指出，有關姓名書寫錯誤或不明，經本會複查結果，不合規定依法應刪除人數由「571人」修正為「374人」；有關戶籍地址書寫錯誤或不明，經本會複查結果，不合規定依法應刪除人數由「317人」修正為「315人」。

另外，南投縣第2選舉區立法委員游顥罷免案，南投縣選舉委員會查對結果不符合規定依法應刪除人數4020人，經複查，508人修正為符合規定。修正後符合規定人數1萬9648人，不合規定依法應予刪除人數計3512人，不足規定人數185人。

中選會進一步說明，針對游顥罷免案姓名書寫錯誤或不明部分，經複查後，不合規定依法應刪除人數由「1212人」修正為「721人」。有關戶籍地址或身分證書寫不明，經複查後，不合規定依法應刪除人數由「537人」修正為「520人」。