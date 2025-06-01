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台南勞工局長王鑫基獲選善化高中傑出校友　勉勵學弟妹勇敢追夢

▲王鑫基局長獲頒善化高中傑出校友，回母校勉勵學弟妹勇敢追夢、做好事、說好話。（記者林東良翻攝，下同）

▲王鑫基局長獲頒善化高中傑出校友，回母校勉勵學弟妹勇敢追夢、做好事、說好話。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局長王鑫基，榮獲母校善化高中「傑出校友」殊榮，回到啟蒙之地親自出席表揚典禮，並以「做對的事、多說好話、多做好事」為座右銘，勉勵在校學弟妹勇敢追夢，走出屬於自己的人生路。他更當場捐出10萬元獎助學金，以行動回饋母校，成為最溫暖的典範。

▲王鑫基局長獲頒善化高中傑出校友，回母校勉勵學弟妹勇敢追夢、做好事、說好話。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基自2010年起擔任台南市直轄後首任勞工局長，至今已滿15年。他突破傳統勞政思維，率先將TTQS人才發展品質管理系統導入職訓業務，領軍團隊年年奪下金牌，締造全國唯一15面金牌紀錄，並在2015年勇奪「國家人才發展獎」機關團體獎，他本人更獲得「個人傑出實踐獎」，成為公部門唯一獲此殊榮者。

▲王鑫基局長獲頒善化高中傑出校友，回母校勉勵學弟妹勇敢追夢、做好事、說好話。（記者林東良翻攝，下同）

不只於此，王鑫基推動「做工行善團」、弱勢就創業、職災預防等勞政創新服務，打造全國首屈一指的公益行動模式，三度榮獲「政府服務品質獎」、「政府服務獎」等中央大獎。因其卓越貢獻與無私奉獻精神，榮獲善化高中遴選為114年度傑出校友。

▲王鑫基局長獲頒善化高中傑出校友，回母校勉勵學弟妹勇敢追夢、做好事、說好話。（記者林東良翻攝，下同）

表揚典禮上，王鑫基深情回憶高中三年的啟蒙時光，感謝師長引導價值觀，強調：「善化高中讓我學會『以善為本』，這份信念支撐我走過人生每段路。」他也以學長身分鼓勵學弟妹：「跟對的人、做對的事，把事情做對。說好話、做好事，人生自然精彩。」一席話激起全場熱烈掌聲，深深烙印學子心中。

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