少女腹痛1個月　醫開刀拉出「210公分毛球」破世界紀錄

▲印度一名少女肚子痛就醫，結果發現肚子藏著一團長210公分的「毛球」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

印度一名14歲少女日前出現腹部疼痛、嘔吐的情況，家人見狀立刻將她送醫治療。院方檢查後竟發現，少女肚子裡竟藏著一團長達210公分的「毛球」，醫護人員全都嚇傻，經緊急開刀後，少女保住一命。

根據《印度時報》報導，該名少女過去就常出現消化不良的情況，並且從小就有吞食木屑、毛髮、粉筆、土塊等異常行為，醫師評估少女的症狀應該是「異食癖」（Pica），屬於一種精神疾患，會忍不住吃下非食用物。





▲這團毛球竟長達「210公分」，醫護人員都嚇傻。（翻攝X）

據了解，少女長期腹痛、嘔吐，家人日前將她送往附近醫院檢查，結果竟發現她的胃已整個膨脹變形，並且有一團黑色陰影。醫師緊急開刀取出腹部一個長達210公分的「毛球」，這個物體還混著線頭、橡皮筋、木屑、小石頭等異物。

整個手術歷時2小時，醫師成功保住少女性命，且沒有讓毛球在體內碎裂、也沒用到輸血；目前少女恢復狀況穩定，預計不久後可出院。另外此項驚人的手術也將向金氏世界紀錄申報，準備登記為「史上最長毛球手術摘除紀錄」。



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