　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少女腹痛1個月　醫開刀拉出「210公分毛球」破世界紀錄

印度一名少女肚子痛就醫，結果發現肚子藏著一團長210公分的「毛球」。（示意圖，photoAC）

▲印度一名少女肚子痛就醫，結果發現肚子藏著一團長210公分的「毛球」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

印度一名14歲少女日前出現腹部疼痛、嘔吐的情況，家人見狀立刻將她送醫治療。院方檢查後竟發現，少女肚子裡竟藏著一團長達210公分的「毛球」，醫護人員全都嚇傻，經緊急開刀後，少女保住一命。

根據《印度時報》報導，該名少女過去就常出現消化不良的情況，並且從小就有吞食木屑、毛髮、粉筆、土塊等異常行為，醫師評估少女的症狀應該是「異食癖」（Pica），屬於一種精神疾患，會忍不住吃下非食用物。

少女腹痛一個月　醫開刀傻眼了！拉出「210公分毛球」破世界紀錄

▲這團毛球竟長達「210公分」，醫護人員都嚇傻。（翻攝X）

據了解，少女長期腹痛、嘔吐，家人日前將她送往附近醫院檢查，結果竟發現她的胃已整個膨脹變形，並且有一團黑色陰影。醫師緊急開刀取出腹部一個長達210公分的「毛球」，這個物體還混著線頭、橡皮筋、木屑、小石頭等異物。

整個手術歷時2小時，醫師成功保住少女性命，且沒有讓毛球在體內碎裂、也沒用到輸血；目前少女恢復狀況穩定，預計不久後可出院。另外此項驚人的手術也將向金氏世界紀錄申報，準備登記為「史上最長毛球手術摘除紀錄」。


更多鏡週刊報導
嚇！8歲女童腹痛3個月　醫揭驚人真相：胃、小腸塞滿「超大毛髮結石」
戀足癖再進化！妹子揭男友嗜吃她腳上一物超噁　網供戒斷妙招
YouTube當教科書　印度男在家自我「開膛剖肚」找病因下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　校方還原過程
專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片　初體驗大
旅行社提沖繩遊賠償！　丫頭「我們心領了」曝背後原因
ATM領到「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決
峮峮短裙「驚見一片白色東西」！急解釋真相：忘記拿起來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本連鎖拉麵店「天下一品」驚傳大規模倒閉！業內人士分析主因

少女腹痛1個月　醫開刀拉出「210公分毛球」破世界紀錄

濟州航空女乘客機上分娩！　落地急送醫「嬰兒不幸夭折」

和老虎合照「0距離狂擼」！男遊客下秒遭飛撲猛咬　驚悚畫面曝

被抓包ChatGPT生成「不存在案例」　美國律師挨罰道歉

遭爆嗑藥嗑到膀胱壞掉　馬斯克怒回「我沒吸毒」：《紐時》胡扯！

10歲男童被校長活活打死！巴基斯坦家長怒喊「禁止學校體罰」

方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

俄羅斯橋樑坍塌！火車遭重擊脫軌「釀7死66傷」　慘烈畫面曝

喊話川普！蓬佩奧：美若承認俄占克里米亞將是「史詩級錯誤」

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

日本連鎖拉麵店「天下一品」驚傳大規模倒閉！業內人士分析主因

少女腹痛1個月　醫開刀拉出「210公分毛球」破世界紀錄

濟州航空女乘客機上分娩！　落地急送醫「嬰兒不幸夭折」

和老虎合照「0距離狂擼」！男遊客下秒遭飛撲猛咬　驚悚畫面曝

被抓包ChatGPT生成「不存在案例」　美國律師挨罰道歉

遭爆嗑藥嗑到膀胱壞掉　馬斯克怒回「我沒吸毒」：《紐時》胡扯！

10歲男童被校長活活打死！巴基斯坦家長怒喊「禁止學校體罰」

方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

俄羅斯橋樑坍塌！火車遭重擊脫軌「釀7死66傷」　慘烈畫面曝

喊話川普！蓬佩奧：美若承認俄占克里米亞將是「史詩級錯誤」

《做工的人》曾取景！50年台中水湳天橋拆除　網嘆童年跟著離開了

曾之喬產後3個月「辣露超兇事業線」！現蹤信義區拍貼 二胎進度曝

《藏海傳》張婧儀是素顏女神！狂濕敷、愛運動養出仙女級美肌

孫易磊11天內5戰出賽「球速都不到150了」　台日球迷熱議：太操了

《墮落之主》執行長談遊戲生態　稱「DEI全是騙局」早該調整

中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

大學生「9人組團租房」想靠1招免費　房東震驚：超如意算盤

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

越南翻譯員車上猥褻女同鄉！姊姊來電解圍　判1年半驅逐出境

台中影院集結3坎城神片！　「相差24歲男男戀」奪最佳新演員獎

【車貼「警友證」？】BMW男違停斑馬線不滿遭檢舉！　暴怒迴轉作勢想撞人

國際熱門新聞

在家煮飯遭鱷魚拖走！　懷胎8月孕婦淹死

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

股神巴菲特生活簡單出名　只建議這輩子3件事「值得揮霍」

美防長強硬表態中國犯台「美軍會保衛台灣」　中怒斥：勿玩火

馬斯克和日歌手生子！前女友爆：他到處捐精

健美男猝死45分鐘奇蹟復活！　「靈魂出竅」目睹自己被裝進屍袋

豪華露營悲劇！　富商上廁所遭獅子咬死

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

擊落首架烏克蘭F-16！俄重賞12士兵570萬

哈佛畢典中國女孩致詞：被貼敵人標籤的也是人

美防長：「有川普盯著」中共不會侵台

駭客入侵iPhone　蘋果籲用戶更新iOS 18.5

男遊客和老虎合照！下秒遭飛撲猛咬

日1歲雙胞胎離奇「跳進滿水浴缸」！1溺斃1傷

更多熱門

相關新聞

象鼻海豹迷路了　拖2公噸身體漫步小鎮

象鼻海豹迷路了　拖2公噸身體漫步小鎮

1隻圓滾滾、重達2公噸的象鼻海豹，本週二清晨疑似迷路，闖入南非首都開普敦的戈登灣一處沿海小鎮，有民眾不敢置信驚呼「你怎麼來的！」，牠在路上橫衝直撞，最後平安回到大海，不過2天後牠又再次出現在南非陸地了。

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚

牙齒為何敏感？可追溯至4億年前遠古魚

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

共享單車被塞「情趣用品」！她「邊騎邊震」嚇壞

范成章遭爆被包養！本人回擊：對此很驕傲喔

范成章遭爆被包養！本人回擊：對此很驕傲喔

關鍵字：

毛球異食癖鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面