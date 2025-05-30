LINE「終於可按1圖案」　一票用戶超愛：瘋狂對男友發洩

▲一票用戶大讚，終於可選「怒」的表情貼了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE大更新，以往訊息表情符號只有6款饅頭人表情，如今官方開放自購的表情貼進行回應。一名妹子直呼，過去一直對於無法按怒的表情貼感到可惜，沒想到這次更新後，還可以選自己喜歡的怒圖案，讓她狂呼「超喜歡！」文章一出，全場網友也大讚，「太棒了！可以當怒怒人！」

一名女網友在Dcard驚呼，原本預設的6款饅頭人表情，就是沒有「怒」的貼圖，如今官方終於大更新，可以選自己喜歡的「怒」圖案，讓她大讚超實用。

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底下網友也點頭直呼，可以對另一半、熟人發洩情緒了，「好讚喔，各種表情貼都能用」、「太棒了！可以當怒怒人」、「完全同感！大概已經手動按朋友怒並碎碎唸『賴怎麼不能按怒』一千次」、「真的！一直覺得缺『怒』！沒想到改得更好，什麼都能選」、「可以瘋狂按我男友怒了」、「我都跟男友按 『已閱』或『「駁回』超好笑 」。

不少人直呼，白眼表情符號也超需要，「應該出一個白眼的表情，也很實用」、「天啊，終於可以對別人發言按問號了」、「我是覺得缺白眼」、「我更需要翻白眼的」、「希望有中指可以按」。

LINE最新開放用戶購買的「表情貼」進行回應，需要LINE v.15.5.0（含）以上版本即可開始使用，目前僅在手機板上線，將在下一個階段支援LINE電腦版。

使用步驟如下：

1. 長按訊息：在一對一聊天室、多人聊天室，與群組聊天室中，長按一則訊息，並點選最右側的微笑表情。

2. 選擇表情貼：可從歷史紀錄，或任選一個自己擁有的表情貼來回應。

3. 秀出回應：剛剛點選的表情貼會出現在列表的最前面。

4. 查看回應：點擊表情回應，可一覽所有對該則訊息所發送的表情貼。

官方也提醒，尚未更新到指定版本的用戶，將無法看到使用非預設表情貼的回應。