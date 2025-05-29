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快訊／LINE全新功能上線！網友長按訊息「驚喜現身」被萌翻

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE 29日突襲上線新功能，「表情回應」功能全面開放，將原先預設的「聊天室表情符號」進行升級，並開放透過原先購買的「表情貼」進行回應，透過各種不同的表情貼，讓溝通更有層次。目前僅在手機板上線，將在下一個階段支援LINE電腦版。對此，不少網友被這個「意外驚喜」給萌翻，紛紛開始用各種表情貼回應朋友，讓整個聊天室「情緒滿滿」

▼LINE表情貼現在可以自由回應在各種訊息，只要長按就會出現。（圖／LINE提供）

▲▼ 。（圖／ＬＩＮＥ提供）

用戶更新至LINE v.15.5.0（含）以上版本即可開始使用。使用方式一樣是在聊天室中「長按」一則訊息、貼圖、圖片、影片等，就可以開始選擇表情。點選表情後，對方不會收到通知。支援1對1聊天室、多人聊天室，及群組聊天室對話情境，下一步還將支援LINE電腦版。

「表情回應」使用步驟
1. 長按訊息：在一對一聊天室、多人聊天室，與群組聊天室中，長按一則訊息，並點選最右側的微笑表情。
2. 選擇表情貼：可從歷史紀錄，或任選一個自己擁有的表情貼來回應。
3. 秀出回應：剛剛點選的表情貼會出現在列表的最前面（註2）。
4. 查看回應：點擊表情回應，可一覽所有對該則訊息所發送的表情貼。

▲▼ 。（圖／ＬＩＮＥ提供）

LINE貼圖團隊觀察，表情貼已逐漸成為用戶表達情緒與態度的人氣選項，選擇也非常豐富，無論是簡潔明瞭的文字型表情貼（像是「讚」、「+1」）、可傳達心情的喜怒哀樂型表情貼、提升職場互動效果的工作回覆型表情貼（像是「收到」、「謝謝」），或是不打擾又具禮貌的已讀回應型表情貼，搭配新推出「表情回應」功能與貼圖，讓溝通體驗更有趣。

此次功能更新，人氣貼圖明星同步推出全新系列表情貼，包括超萌圓臉的「PP mini小小企鵝」、逗趣搞笑的「好想兔」、眼神閃亮亮的「貓貓蟲咖波」、首次推出表情貼的「DINOTAENG」、情緒澎湃的「反應過激的貓」，還有各式表情超到位的「變種吉娃娃」、溫暖又俏皮的「大頭兒」，與古靈精怪的「只是一顆麻糬」等，鮮明的臉部表情與針對「表情回應」使用情境的全新創作，搭配「表情回應」功能讓群組聊天充滿樂趣！

備註
1. 此功能目前尚未支援LINE社群與LINE官方帳號使用。
2. 尚未更新到指定版本的用戶，將無法看到使用非預設表情貼的回應。

▲▼ 。（圖／ＬＩＮＥ提供）

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