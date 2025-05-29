LINE表情符號「更新1畫面」　一票用戶愣了：很不習慣

▲表情符號有間隔，不少用戶直呼看了不習慣。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE聊天時，不想再回覆文字，許多人只會按表情符號，而以往只有6個預設符號，如今官方驚喜更新。然而有網友發現，表情符號以前都重疊在一起，現在變成一個一個分開，讓他看了超不習慣，「整個雞皮疙瘩！」也有網友點頭直呼，「不喜歡！看了好阿雜」、「好醜啊」。

一名網友在Threads表示，發現傳LINE訊息，長按後可選擇表情符號，以往每個符號會重疊在一起，現在反而一個一個分開，讓他看了非常不習慣「為什麼改成分開的了，剛剛看到整個雞皮疙瘩！」

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無獨有偶，另一名網友也同樣發文笑虧，LINE的表情符號被強迫分開之後，每看一次就覺得好像太鼓達人。

▲表情符號都分開了。（示意圖／記者劉維榛攝）



其他網友也紛紛有感直呼，「分開就算了，為什麼不分類排序」、「不喜歡！看了好阿雜」、「每次這些軟體都很喜歡改變我們的習慣，不知道我就喜歡表情符號黏在一起嗎」、「邊界感」、「有點像太鼓達人的鼓譜」、「疫情升溫，要保持社交距離」、「好醜啊」。

說到表情符號，以往只有6款饅頭人預設表情可以選擇，如今LINE終於大更新，開放用戶購買的「表情貼」進行回應，需要LINE v.15.5.0（含）以上版本即可開始使用，目前僅在手機板上線，將在下一個階段支援LINE電腦版。

使用步驟如下：

1. 長按訊息：在一對一聊天室、多人聊天室，與群組聊天室中，長按一則訊息，並點選最右側的微笑表情。

2. 選擇表情貼：可從歷史紀錄，或任選一個自己擁有的表情貼來回應。

3. 秀出回應：剛剛點選的表情貼會出現在列表的最前面。

4. 查看回應：點擊表情回應，可一覽所有對該則訊息所發送的表情貼。

官方也提醒，尚未更新到指定版本的用戶，將無法看到使用非預設表情貼的回應。

▼LINE表情貼現在可以自由回應在各種訊息，只要長按就會出現。 。（圖／LINE提供）

