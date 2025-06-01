台灣最常見的「其實是中部粽」作法曝　內行：必加菜脯！一票點頭

▲原PO指出，中部粽是最常見的一種。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

端午節到來，不管南部粽、北部粽，大家總會應景吃上幾顆，就有網友指出，「中部粽才是台灣最常見的」，配料先炒到半熟再包，包完之後再拿去蒸，且每顆肉粽一定會有靈魂角色「菜脯」，沿海地區的民眾，甚至會在肉粽裡加曬乾的蚵仔，貼文掀起熱論。

有網友在Threads發文，北部粽是熟料包好蒸煮，南部粽則是生料包好後水煮，但媽媽卻是「先把料炒半熟再包，包完用蒸的」，好奇這是哪一種肉粽？就有網友解答，「這是中部粽」，是台灣最常見的，範圍大約是苗栗到嘉義一帶。

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網友分享中部粽的做法，糯米通常會先與配料炒至半熟再包，並加入靈魂配料菜脯；沿海地區會加曬乾蚵仔，而靠近山區則會包筍子，餡料則偏好滷肉而非生肉。至於蒸或煮的方式，則因各家習慣而異，並無固定規範，「中部粽由於幅員遼闊，做法與內容更多元，內餡也會出現在地特色」。

網友指出，南北戰爭時，中部粽常被歸類為南部粽，因此很多人明明吃著炒米、包蚵仔、加菜脯，卻疑惑「這不是我印象中的南部粽？」的狀況。最後，網友高喊，請大家支持「中部粽正名運動！」

貼文曝光，台中人也紛紛留言，「家母清水人，粽子裡有加菜脯和蚵乾，自從家母年紀大無法再包粽後，就再也沒有在北部吃過有加蚵乾的粽子了」、「包蚵乾是技術！我阿嬤有一次直接包蚵乾，味道有夠可怕，後來才知道蚵乾要先處理過」、「台中人！我家是生米炒半熟，料炒熟，包好水煮」、「蚵乾是肉粽的靈魂」、「中部粽+1，我阿嬤甚至是用月桃葉包的而不是常見的竹葉，那個香氣非常有標誌性，讓我在外面根本都找不到懷念的味道」。

貼文獲得「網友 @angechen1130」授權引用。