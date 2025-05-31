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打電話「先確認對方身分or報自己名字？」　兩派戰翻：本就是禮貌

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲打電話會先報上自己的身分嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

打電話時，會先確認另一頭是否為自己要找的對象？還是會先報上自己的身分呢？近日有網友發文表示，她真的很討厭對方打電話時，劈頭就問她是不是「X小姐」？然後又不表明自己的身分，有沒有人和她一樣？貼文曝光後，引起討論。

有網友在Dcard上，以「很討厭那種一打來就問我是誰的陌生電話」為標題發文，提到她接到陌生電話時，若對方劈頭就問她是不是「X小姐」，她就會直接告訴對方「打錯了」，因為她真的很討厭別人打電話來，卻不先表明自己的身分。

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原PO透露，她過去接過很多徵才電話、廣告電話，都是問她是不是「X小姐」，卻沒說自己的身分，可是雙方又不算認識，怎麼會第一句就問她是誰？有沒有人也不喜歡這樣？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，不少網友則說，「先確認是不是本人沒錯呀！講了一長串結果發現不是當事人......」、「當然要先確認，不然打錯要怎樣」、「通常都會先確認是否是當事人，才會說明打來的用意」、「有時候電話會被其他同事代接啊，先確認身分沒錯啊」、「本來就是確認先找對人再開始說話的正常流程，比較討厭有人打來劈頭就問『你是誰？』這種」。

但也有網友回應，「沒錯，打電話來找，請先報上名來。可以先說：您好，這裡是XXX，請問您是XXX嗎」、「一開始覺得還好，但被你一說之後，我也蠻認同應該對方要先報上名號、說明自己的身分，不然我幹嘛平白無故告訴你這個手機號碼確實是我本人在用」、「我懂你的意思，應該是要先表明自己身分，再來確認對方是不是自己要找的人吧？算是一種禮貌。如果是我接到這種電話，我會先反問對方是誰」、「一定先報單位才問對方是誰，這本來就是禮貌。例如：這裡是某某公司，請問您是某小姐嗎」。

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打電話身分Dcard

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