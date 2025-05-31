關山鎮槌球協會連假運動不打烊　另類慶祝端午節

▲關山鎮槌球協會連假運動不打烊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

雖然縱谷地區上午下起了間歇性的雨勢，但台東縣關山鎮長青槌球協會依然如期舉辦慶端午的槌球聯誼賽。出席活動的台東縣議員陳宏宗表示，關山好山好水而地理環境更是優美，生活在這裡是一種福氣呼籲大家都能培養運動的習慣，藉以保養好自己身體健康。

儘管天空ㄧ開始不作美出現陰雨綿綿的天氣，但槌球協會的會員們仍以舞蹈作為暖身操伸展肢體。理事長蘇桂仙表示，成立多年的槌球協會早期會員大多數是以老年人居多；今年上任後廣招會員讓年齡層年輕化許多，不只舉辦初階及進階精進課程，有機會就報名比賽迅速累積實戰經驗。

蘇桂仙指出，感謝縣議員陳宏宗對協會推廣活動的經費支持，舉凡在軟、硬體設備方面都給予全力相挺。目前會員人數迅速增加中，希望培養種子選手協助在村里間擔任推動工作。陳宏宗說，槌球運動屬於全民運動從小到老幾乎都可以接受，運動過程中能夠培養肌耐力和專注力。

出席槌球邀請賽的包括立法委員莊瑞雄、關山鎮公所秘書林梓群、議長秘書溫昌寶、關山鎮農會總幹事邱美玲、鎮民代表會副主席李偉鈺、鎮代呂文龍、豐泉里長湯榮洸、農會代表顏府駐等、前鎮長許瑞貴等。邀請賽總共有六隊報名參加，比賽時間為一天選手們各個卯足全力來爭取最佳成績。

▲關山鎮槌球協會連假運動不打烊。（圖／記者楊晨東翻攝）