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快訊／台東6歲童墜溪被沖入海　釣客跳海救人也被浪捲走

記者楊晨東、鄒鎮宇／台東報導

台東太麻里28日發生墜海事故，一名6歲的林姓男童在海邊附近戲水時落水，遭水流沖到出海口。目睹情況的55歲陳姓釣客立刻跳入海中救人，卻也失蹤。對此，海巡署出動艦艇及消防小艇進行搜救。

據悉，林童28日下午跟長輩到海灘附近的小溪戲水，卻失足而墜落水中，被水流帶到出海口。此時，陳姓釣客目睹後，立刻拋下釣竿跳海救人，成功將林童抓住，準備游回岸上，卻在上岸前被浪捲走。警消、海巡人員獲報後，不斷在海、岸進行搜索，但仍未找到兩人的行蹤。

海巡署表示，28日下午5時47分接獲民眾撥打118報案，於太麻里出海口有戲水民眾，疑似遭海浪捲離岸際，立即通報第十五海巡隊、第三機動巡邏站及香蘭安檢所人員前往現場實施救援。

第一三岸巡隊指出，香蘭安檢所人員抵達現場後，與現場民眾了解，一林姓孩童（年約6歲）於太麻里出海口戲水時，疑似遭浪襲帶離岸際，隨旁釣客陳姓男子（年約50歲）發現後隨即下水施救，不幸雙雙不見蹤影。

第十五海巡隊線上巡防艇PP-3568艇在第一時間馳赴現場搜索，經評估現場因天色漸昏暗，由海巡人員開設前進指揮所，並架設照明設備、各式夜間偵蒐裝備及救生器材，動員量能計巡邏車4輛、巡防艇1艇、無人機1架及搜索人員17員，持續於現場展開搜索，同時已向內政部空中勤務總隊勤務第三大隊第三隊完成空中偵搜申請。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區活動時，應注意自身安全，民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。另外，安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於臺東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

▲▼快訊／台東6歲童墜溪被沖入海　釣客跳海「成功救人」被浪捲走。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲海巡署在岸邊搜索。（圖／記者楊晨東翻攝）

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