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海巡台東端午總動員！海陸空聯合威力掃蕩　無人機盯防邊境

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡端午出擊！台東聯合掃蕩防堵境外威脅。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台東報導

為維護端午節期間的邊境安全，海巡署第十巡防區指揮部今（28日）16時整合第一三岸巡隊、第十五海巡隊及台東查緝隊等單位，展開海、陸、空聯合威力掃蕩行動。本次行動共出動1艘海巡艇、16輛巡邏車、2輛沙灘車及4架次無人機，動員49名勤務人員，針對台東沿海港口、岸際及近海地區實施高強度巡查。

第十巡防區指揮部指出，本次行動針對台東沿海各港口、岸際及近海區域加強勤務部署，並針對轄內空屋、涵洞、下水道等高風險區域進行地毯式巡查；對進出港船舶則加強查驗，以防堵端午節期間走私品輸入，同時持續監控海面及岸際動態，全力杜絕偷渡事件發生。

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

同時為防範境外疫病趁機入侵，勤務人員同步強化岸際與海面巡邏，防範不法行為及補強防疫漏洞，確保民眾健康與國內產業安全。

第十巡防區指揮部呼籲，不法分子常利用節慶期間鋌而走險、圖利觸法，民眾若於海上或岸際發現可疑情況，請立即撥打海巡署報案專線「118」，海巡署將迅速派員查處，持續戮力與全民攜手守護國境安全與社會安定。

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼防堵境外威脅！海巡台東端午出擊，無人機、沙灘車嚴密巡查。

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡台東端午掃蕩 無人機盯邊境。（圖／記者郭世賢翻攝）

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