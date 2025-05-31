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黃偉哲赴熊本站台「台灣展」　熊本熊助陣！台南鳳梨番薯片征服味蕾

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農特產打開日本市場再邁一步！台南市長黃偉哲30日親赴日本熊本「永旺夢樂城（AEON MALL KUMAMOTO）」，出席「台灣展」開幕式，力推在地鳳梨、番薯片等特色農產，現場除吸引大批當地民眾駐足，日本超人氣吉祥物「熊本熊」也驚喜現身站台，為展售活動增添活力與話題。

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

台南市與日本永旺九州株式會社近年交流密切，自去年簽署友好交流備忘錄以來，雙方持續深化合作，將台南物產引進日本超市上架。黃偉哲此行不僅接受當地電視台直播專訪，還親自向日方推介台南鳳梨「皮薄肉厚、連芯都能吃」，也大讚番薯片為台灣年輕人最愛的零嘴之一，盼獲日本民眾青睞。

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

永旺九州中川伊正社長肯定台南農產品質，強調唯有優良產地才能孕育出優質產品，期待未來能將更多台南好物推廣至九州各地。熊本縣嘉島町町長鍋田平、熊本熊局長櫟本也皆到場聲援，展現日方對台南物產的高度肯定。

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南與熊本於2016年地震期間即互有關懷，隨著台積電進駐熊本，雙方交流更加緊密。他希望台日合作不僅止於觀光，而能深入民間生活，創造更緊密的城市情誼。

▲台南市長黃偉哲於熊本永旺夢樂城出席「台灣展」開幕式，親自推廣在地農特產，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

這次「台灣展」販售包含台南農漁加工品與伴手禮等多項商品，台南市府也把握機會向永旺採購部門推薦在地優質品項，盼藉此拓展海外市場，強化城市品牌力。熊本永旺夢樂城為當地最大商場，距離台積電新廠僅30分鐘，市府也期待吸引在日台人前往消費，藉此傳遞濃濃家鄉味。

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