老木料新生命　台南文資建材銀行7年來助攻歷史建築修復192案

▲文資建材銀行累計媒合192案再利用，木材活化再生延續文化價值。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局自2017年設立「文資建材銀行」，7年來累積接收超過5萬台才的珍貴木料，透過妥善媒合，成功促成192個單位再利用，應用於古蹟修復、社區景觀與教育推廣等領域，讓廢棄建材重獲新生，發揮文化保存與環保永續的雙重價值。

文化局指出，建材銀行的運作從接收捐贈那刻起即啟動用途規劃。專責人員會為每件建材建立履歷，進行清潔、分類與修整，並依申請者需求與建築年代比對媒合，務求盡可能還原歷史風貌。若不適用於建築修復，則轉介予非營利組織與學校作為創作與教學素材。

目前收藏類型涵蓋木材、門窗、玻璃、五金等，其中不乏稀有品，如風神廟棠蔭亭清代石材、台南州立農事試驗場屋頂通風器等，皆成功延續歷史價值。例如清代石材在地震後雖無法再作結構用途，仍作為景觀裝置延續其意義。

文化資產管理處指出，建材媒合效益已從台南拓展至台北、新北、台中等地，包含台北捐贈的傳統傢俱已被運用於山上花園水道博物館；來自台中約3800台才的杉木，則正用於新化老街與古宅修繕，實踐低碳修復與綠色循環理念。

文化局表示，未來將擴大民間與機關捐贈與申請參與，讓這座建材銀行持續連結歷史與未來，成為台南文化資產永續再生的典範。