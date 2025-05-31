南投縣推動惜食平台計畫　結合在地小農、商家盼食材零浪費

▲南投縣政府推動「良辰吉食惜食平台計畫」，由社區串聯在地小農與店家，攜手永續生活。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為促進食物資源永續利用與社區共享互助，推動社區創新行動方案「良辰吉食 Food Time 惜食平台計畫」，期望透過結合在地小農與商家，媒合其過剩或外觀不佳但仍可食用之蔬果與食材，由社區設置平台，提供給有需要的居民享用。

南投縣社會及勞動局於5月20日召開運作討論會議，有全縣11個社區、近30位社區夥伴參與，該局就平台運作進行說明與座談，並蒐集各社區對於平台使用偏好與後續規劃的建議，經初步統計，小農型社區有4個、店家型5個、混合型2個，顯見不同地區在惜食分享實務上，已展現多元面貌；多數社區表示，LINE群組是目前最受歡迎的操作方式，未來也期盼能舉辦定期聚會與食農活動，提升平台會員的互動與黏著度。

縣府社勞局指出，此平台也鼓勵社區居民參與共煮與共食活動，並以數位平台（如LINE群組或FB社團）進行物資發布、會員招募及志工管理，打造兼具環境保護與社會關懷的在地惜食網絡；未來縣府也將設計專屬識別LOGO，提升辨識度與宣傳效益，並提供經費補助，支持社區順利推動本計畫。

社勞局表示，這項計畫希望藉由社區共力與小農參與，不僅減少食物浪費，更讓社區資源被善用，並促進地方產業鏈與人際連結，未來將會持續支持各社區將惜食文化深化為永續行動，讓南投成為全台最有溫度的惜食示範縣。