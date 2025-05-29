青少年遠離菸害！花蓮230店家簽署「不販售菸品予未滿20歲者」

▲▼花蓮縣衛生局響應2025年世界無菸日倡議主題「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年5月31日為「世界無菸日」，花蓮縣衛生局為響應世界衛生組織（WHO）2025年世界無菸日的倡議主題「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」結合統一超商、全家便利商店、家樂福、愛買、雜貨店等共230家，共同簽署「不販售菸品予未滿20歲者」簽署書，降低青少年接觸與取得菸品的機會。





花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，現在青少年身材狀似成年人，業者在販售菸品時，從外觀辨識年齡實屬不易，因此，業者可依菸害防制法第17條第2項規定，應要求消費者出示證明年齡之文件，消費者拒絕時，應不予販售。為維護青少年健康，衛生稽查員不定期至販菸商家稽查並簽署宣導單，請販菸商家遵守菸害防制法相關規定，落實拒售菸品予未滿20歲者之規定，請販賣菸品商家要識別或查看證件，透過政府、業者與民眾攜手努力，降低青少年取得菸品之機會，共同攜手打造清新、無菸的生活環境。

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▲▼結合縣內共230店家，共同簽署「不販售菸品予未滿20歲者」簽署書。



朱家祥指出，菸草業者為吸引青少年，常於產品中添加各式風味，搭配社群媒體行銷，將電子煙、加熱菸等新興菸品包裝為時尚、無害的選擇。這些亮麗外觀與香氣背後，卻隱藏著高度成癮性與健康危害，嚴重誤導青少年，對公共衛生造成重大挑戰。「戳破誘惑」正是提醒民眾保持警覺，不被新興菸品的時尚外觀所蒙蔽，尤其青少年正處於身心發展關鍵期，易受廣告、美化包裝與同儕壓力影響而嘗試菸品。





為推動青少年菸害防制，13鄉鎮市衛生所結合縣內各級學校，進入校園宣導電子煙、加熱菸等新興菸品的辨識與危害，課程內容涵蓋自我保護技巧、應對壓力及誘惑的方法，強化學生拒菸意識與行動力。

朱家祥提醒，家長與師長是青少年遠離菸害的重要支柱，請家長與教育人員關注青少年的行為與情緒，主動傾聽、建立信任，營造正向溝通氛圍，透過對話，引導孩子認識菸品成癮性與健康危害，提升自我保護力，勇敢拒絕同儕誘惑與壓力。



花蓮縣衛生局提醒，任何形式的菸品都有害健康，醫院、診所、衛生所及藥局，提供專業的戒菸服務，民眾也可撥免費戒菸諮詢專線0800-636363或撥花蓮縣衛生局菸害小組03-8230791，由專業諮詢人員協助個人戒菸計畫，並提供戒菸相關資訊，陪伴民眾一起渡過戒斷症狀，戒除菸癮。

