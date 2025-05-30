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一首動人的交響曲　臺大雲林分院馬惠明院長打造醫界桃花源

▲臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院馬惠明院長演講 。（圖／最高檢察署提供）

▲臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院馬惠明院長演講 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署與中華民國檢察官協會日前邀請國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院馬惠明院長專題演講，分享如何有效整合外部資源、內部管理及創新規劃，將外在資源及條件相對不足的臺大醫院雲林分院成功升格為準醫學中心，貫徹前臺灣大學傅斯年校長「上窮碧落下黃泉 動手動腳找東西」之理念，積極尋找解決方案，打造成為嘉南平原的醫療燈塔，深耕區域醫療院所共榮共好的醫界桃花源。

▲臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院馬惠明院長演講 。（圖／最高檢察署提供）

▲臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院馬惠明院長演講 。（圖／最高檢察署提供）

馬惠明院長曾是台大心臟內科醫師；國外留學回臺後，推動「高級救護技術員」計畫，緊接著手建立國內公共場所AED制度，運用醫療政策提升到院前存活率。有感於大前研一《後五十歲的選擇》提到，要不斷重置自己的人生，勇於接任臺大醫院雲林分院院長一職，期許自己實現四大願景：第一，提升醫療量能成為嘉南平原的醫療燈塔；第二，促進各層級醫院與地區診所互融共好，區域合作打造醫界桃花源；第三，不畏資源限制，建構創新醫療基地；第四，匯聚人才，為同仁孕育夢想實現的搖籃。透過資訊科技與創新服務，翻轉雲林偏鄉醫療的困境，縮短城鄉醫療差距。

《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后對愛麗絲說：「在這裡，妳要一直拚命跑，才能姑且維持在同一個位置；但如果妳想前進，妳必須跑得比現在快兩倍才行」。世界一直轉變，每個組織的斜率要不斷向上改變，一旦創造組織和生命的斜率，每個階段都能更有意義地存在。因此，馬院長立定志業，將臺大醫院雲林分院提升為醫學中心等級，從攬才、育才、留才著手，成立院內經營管理策略讀書會，透過學習帶來更大的驅動力，群策群力共解醫院沉痾已久的難題。

他也藉由太極拳之「意、氣、勁」拳法領悟領導管理的心法，意產生氣，氣推動勁，當領導者明確領導意圖後，影響組織團隊的情緒場域，順勢而為策略執行，若領導者焦慮致使氣不流動，透過團體對話創造情緒流動的場域，貫徹組織行動力。

馬院長演講指及：「Amazon創辦人Jeff Bezos：『Cleverness is a gift, kindness is a choice.』（聰明是天賦，善良則是選擇）。他十分慶幸在雲林地區有一群聰明又善良的人，矢志推動偏鄉醫療的永續發展，讓雲林更美好，並朝著成為嘉南平原的醫療燈塔、打造醫界桃花源、創新的基地和夢想實現的搖籃努力前行。

檢察總長邢泰釗表示：「我曾經在雲林服務過，親自體驗到臺大醫院雲林分院醫療人員對中部偏遠鄉民健康的重大貢獻！其中馬院長是兼具專業能力與仁心仁術的『仁醫中的能醫』，善用醫療政策擘劃全局，不斷創新突破現有制度，連結各項資源，全面性發揮醫療最大價值」。
前臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長指出：「馬院長對臺灣急診醫療有兩大貢獻，第一是建立到院前緊急醫療救護系統，使到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率從不到1％提升至10％；第二是參與規劃自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置、管理及法規修訂；這些制度救回許多人命」。
邢總長指出「 海明威說：『如果您有幸在年輕時住過巴黎，它會一生跟著您，有如場可帶走的盛宴』，馬院長相信雲林分院的這段經歷，將陪伴其度過生命中的每個春夏秋冬，成為人生最豐盛的饗宴」。

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