世壯運、COMPUTEX雙引擎帶動　北市5月整體住房率衝破7成

▲雙北世壯運加上同月登場的台北國際電腦展帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。（圖／北市觀傳局提供）



記者陳家祥／台北報導

2025雙北世界壯年運動會將於今（30日）落幕，北市觀傳局表示，此次賽事吸引來自全球近百國選手與觀賽旅客齊聚台北，加上同月稍早登場的「台北國際電腦展（COMPUTEX）」吸引大批國際商務人士，雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率表現亮眼，平均超過7成，部分指標型飯店更突破8成；景點到訪人次方面，台北101參觀人次達63萬、松山文創園區也達55萬餘人，縣市在國際大型活動接待與觀光量能上的成熟與實力。

為迎接世壯運人潮，台北市觀光傳播局積極整合旅遊與住宿資源，攜手國際數位旅遊平台Agoda、國內知名旅行社雄獅旅遊以及本市旅宿業者，設立「世壯運訂房優惠專區」，提供房價折扣、免費早餐等多項優惠，並延長至6月，成功吸引旅客延續旅程、深入探索台北城市魅力。

觀傳局指出，台北市旅宿業已具備超過4萬間房間的接待量能，為賽事提供堅強後盾。市府團隊相當重視選手、遊客及參與賽會的賽務團隊人員住宿安全，在賽前及賽會期間積極檢查合作旅宿，包括晶華酒店、桃園機場凱悅、新竹福華與蘭陽烏石港海景酒店等，針對消防安全、建築設施與衛生條件進行全面查察，確保選手、賽務團隊及旅客的住宿安全無虞。

台北市旅宿業者也表示，世壯運國外選手獲獎後興奮地領著獎牌在飯店櫃台合照，讓業者備感榮幸。賽會期間旅宿業者更熱情響應賽事氛圍，主動播放宣傳影片、張貼賽會海報，並強化多語接待服務與國際禮儀培訓，展現台北在國際觀光服務上的高品質與專業度，讓旅客擁有美好難忘的旅遊體驗。

觀傳局指出，世壯運不僅為台北注入豐沛觀光動能，也體現城市在大型活動接待、旅宿管理與觀光行銷方面的整合能力。市府未來將持續爭取國際級賽事與會展落腳台北，並與業者攜手提升城市旅遊競爭力，更進一步提升城市在國際間的能見度與好感度，讓「來台北」成為全球旅客的共同選擇。