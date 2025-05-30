行李藏46kg「人骨毒品」市值近億！21歲前空姐被抓　恐關25年

▲前空服員在斯里蘭卡被逮捕，行李藏46公斤新型毒品「庫什」（Kush）。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名21歲前空服員5月在斯里蘭卡的機場被逮捕，原因是她的行李箱被查獲高達46公斤的新型毒品「庫什」（Kush），市值約330萬美元（約新台幣9850萬元），如今面臨最高25年刑期。據信新型毒品庫什的其中一個成分為人骨。

BBC、紐約郵報等報導，英國21歲前空服員夏洛特（Charlotte May Lee）先前都在泰國工作，但由於簽證即將到期，便決定在等待泰國簽證續簽期間飛一趟斯里蘭卡，沒想到一到班達拉奈克國際機場，她就被斯里蘭卡海關指控涉嫌攜帶46公斤的新型毒品「庫什」。

夏洛特宣稱，她對行李箱內的毒品毫不知情，因為她在曼谷飯店收好行李之後曾經外出，這段期間內她把行李留在飯店房間，隔日前往斯里蘭卡之前並未再次檢查行李，結果5月12日就在斯里蘭卡被抓。她強調她是遭人陷害，「我知道這是誰做的」。

▲夏洛特宣稱遭人陷害。（圖／翻攝自Sri Lanka Police）

夏洛特涉嫌走私的新型毒品「庫什」市值約330萬美元（約新台幣9850萬元）。這款毒品由大麻等成分組成，是種高度成癮性混合物，受到年輕族群歡迎，可能導致使用者在行走時陷入昏睡、無預警昏倒甚至闖入車道；除此之外，據信人骨是製成庫什的眾多原料之一，去年獅子山共和國總統因為庫什濫用宣布全國緊急狀態，強化墓地警戒以防有人盜墓挖屍骨。

夏洛特目前被關在內貢博監獄（Negombo Prison），一旦走私罪名成立，可能被判處25年徒刑。斯里蘭卡當局警告，經泰國曼谷進入斯里蘭卡的毒品數量大幅增加。

在此之際，另一名英國18歲女子貝拉卡利（Bella Culley）幾乎與夏洛特在同一時間飛離曼谷，卡利因攜帶大麻等毒品在歐洲國家喬治亞被逮捕，遭指控涉嫌非法大量購買、儲存並走私毒品，可能面臨最高20年刑期或是終身監禁。