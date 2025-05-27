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台大毒梟入境美國被逮　外交部：個人行為與替代役計畫無關

▲▼外交部副發言人蕭光偉。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

▲外交部發言人蕭光偉。（圖／外交部）

政治中心／台北報導

一位24歲的台大資管系畢業生林睿庠，因涉嫌在暗網經營全球毒品交易平台，在去年5月時，於外交替代役工作休假期間，於紐約轉機時遭到逮補。對此，外交部27日表示，該男所涉及案件及個人行為，與外交替代役相關計畫沒有任何關聯。

外媒在去年報導指出，該男在5月於紐約轉機遭到逮補，因他涉及在網路建置毒品銷售平台，並進入美國司法調查程序中。時任外交部發言人劉永健表示，該男自2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤。

劉永健當時表示，該男在聖露西亞服勤期間言行正常，退役前依相關規定請假並經外交部核准，離開聖露西亞後，配合技術團工作，經紐約轉往新加坡，而他也在紐約被警方逮捕。

對此，現任外交部發言人蕭光偉表示，許多優秀的替代役男在專業領域內，協助邦交國進行能力建構或技術合作等不涉及機密的工作，並為深化與邦交國及理念相近國家的雙邊關係做出貢獻。

蕭光偉指出，每年替代役男的甄選類別與專長，都是依我國與駐在國的合作計畫需求而訂。他說，甄選過程由內政部替代役訓練及管理中心公開招募，並確認役男無犯罪紀錄。外交部聲明，林男所涉案件及其個人行為，與外交替代役的相關計畫沒有任何關聯。

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