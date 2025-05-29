越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

▲7864克海洛因藏桌子闖關失敗，越南男收貨當場遭逮、台男報關喊冤被判17年。（圖／記者林東良攝）

記者閔文昱／綜合報導

越南籍張姓男子將20塊總重近8公斤的海洛因夾藏於咖啡桌中，去年10月自寮國快遞走私來台，卻在桃園國際機場遭關務署人員查獲。警方循線追查，鎖定收貨人黎姓男子及協助報關的台籍向姓男子，分別於南市安南區將兩人逮捕。台南地方法院審理後，今（29）日依共同運輸第一級毒品罪分別判處黎男10年、向男17年徒刑，全案仍可上訴。

調查指出，張男利用貨運公司將藏毒家具寄抵台灣，DHL快遞依據收件資訊聯繫黎男，但黎因語言不通，張便找來向男協助報關事宜。快遞於去年10月30日寄出，台北關於11月4日驗貨時發現毒品，全數查扣後，警方在11月13日化身快遞人員前往收貨地點，當場逮捕簽收的黎男，隨後追查向男到案。

海關查扣的毒品重達7864公克，市值估計近2千萬元，若成功流入市面，恐對社會造成重大毒害。檢警依據毒品危害防制條例，將黎、向兩人依運輸第一級毒品罪與私運管制物品進口罪起訴，法院最終從一重罪裁罰，並認定兩人雖為共犯，但在毒品犯罪鏈中屬較低階角色。

法官指出，黎男在偵審過程中全盤自白，且考量其為外籍人士長期在台服刑，身心煎熬，依規定酌予減刑，判處10年徒刑，期滿或獲赦後將驅逐出境。至於否認犯行的向男，法院認為其協助通關雖非主謀，惟不符減刑條件，仍判重刑17年。

合議庭最後強調，毒品未流入市面即遭攔截，避免嚴重社會危害，然而本案運毒數量龐大、價值高昂，仍具有高度社會危險性，顯示跨國毒品犯罪依然猖獗，呼籲持續強化邊境查驗與國際合作打擊毒品走私。