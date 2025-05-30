出遊車潮塞了「國道2路段紫爆」　下午還有一波「防10地雷」

▲國3南向107.6公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（30日）為端午連假首日，國道湧現車潮，截至中午，北中南多處路段塞車，國1南下仁德系統到仁德服務區、國3環東往南港等路段「紫爆」，時速僅10公里左右，國5南港到石碇也出現塞車。高公局預估下午還有一波車潮，國道有10大易塞路段。

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹系統、彰化系統至員林，國1北向東湖至汐止、高架堤頂至汐止；國3南向樹林至龍潭、快官至霧峰、田寮至燕巢系統；國3北向木柵休息站至南港系統，其餘路段行車大致正常。

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今上午國道也發生多起車禍，包括6時45分國3南向107.6公里處發生2輛小客車追撞事故，後方車流回堵2公里；9時16分於國3南向霧峰入口處發生小貨車與小客車追撞事故，9時32分排除，造成後方車流回堵2公里。

此外，今上午9時55分於國3南向中寮隧道內發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，10時44分排除，後方車流回堵9公里，影響整體車流。

高公局表示，因北部及中部地區天氣已轉晴，車流逐步湧現，預判今日下午有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；另用路人可透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。