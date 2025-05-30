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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！雨衣男路肩徘徊跨越國道　遭「3車連續撞輾」慘死

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

國道1號北向212K、彰化員林段昨(29日)深夜10時許傳出一起嚴重車禍，初步了解，一名謝姓男子身穿雨衣、不明原因徒步闖入國道，在路肩徘徊一陣後竟徒步跨越車道往南向方向走去，當場遭到3輛來車撞輾，警方獲報趕抵現場時，謝男重傷倒地，已經沒有意識，後續立即送往醫院搶救，仍因傷重宣告不治。詳細事故原因還有待進一步釐清。

▲▼一名男子深夜闖入國道1號北向彰化員林段，遭3車撞輾不治。（圖／翻攝國道監視器）

▲一名男子深夜闖入國道1號北向彰化員林段，遭3車撞輾不治。（圖／翻攝國道監視器）

警方初步調查，死者為謝姓男子，昨深夜10時許不明原因闖入國道，起初謝男於路肩徘徊，後突然徒步闖越車道，朝內側車道走去，當即遭行駛內車道的林女(52歲)撞上倒地，又遭另一車輾過雙腳，後再遭另名林姓男子(45歲)撞上，當場倒臥在地、一動不動，警消到場後立即協助將謝男送往醫院搶救。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，死者謝姓男子59歲，當下送抵急診室時已經休克昏迷，且右肘、右腿變形，沒有生命跡象，經全力搶救30分鐘後仍然無效，於30日凌晨1時許宣告死亡。

警方事後聯繫上家屬，但家屬表示與謝男已經有3年沒連繫，並未聽聞謝男是否有不順心之事。警方檢視監視器畫面、行車紀錄器，發現謝男疑似欲從北上車道路肩處闖越國道至南下車道處，途中於內側車道遭撞擊。詳細事故原因尚待釐清。

▼案發前謝男身穿雨衣在路肩徘徊。（圖／翻攝國道監視器）

▲▼一名男子深夜闖入國道1號北向彰化員林段，遭3車撞輾不治。（圖／翻攝國道監視器）

▲▼一名男子深夜闖入國道1號北向彰化員林段，遭3車撞輾不治。（圖／翻攝國道監視器）

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