端午連假一早「局部國道塞了」　半夜車潮爆2倍

▲國1湖口路段今晨出現塞車。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（30日）為端午連假首日，凌晨0到5時免收費時段出現不少車潮，為平常的2倍，上午7時過後局部南下路段也出現塞車，包括國1湖口到新竹、國3鶯歌系統到龍潭。由於北部和中部已放晴，預估大量出遊車潮將陸續湧現，高公局則預判上午國道有11處瓶頸路段易塞。

端午返鄉和出遊潮湧現了，根據高公局統計，今天凌晨0時到5時國道免收費時段，平均交通量為8.1百萬車公里，為平日年平均之2倍，顯示不少車流利用凌晨時段提早出發，高公局預估今全天交通量為121百萬車公里，為端午3天連假中交通量最大的一天。

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今天上午7時過後，南向車流也逐步湧現，加上車禍回堵，目前國1南向湖口-新竹、彰化系統-彰化，以及國3南下鶯歌系統到龍潭、西濱到竹南等路段較塞，國5南向南港到石碇也車多，截至上午7時，國道整體交通量為14.3百萬車公里。

高公局表示，因北部及中部地區天氣已逐步轉晴，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，今日上午國道有11處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發。

今國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。