脱英後曾靠黛妃遺產度日　梅根：女性不該對財富感到愧疚

▲哈利與梅根脫離英國王室，到美國生活超過5年。（圖／翻攝X@CowboyCarterWT）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2020年宣布卸下英國王室高級成員身分，移居美國，當時兩人強調要「財務獨立」，哈利曾在訪談中坦言，剛脫離王室時，其實是靠母親黛安娜王妃（Princess Diana）留下的遺產度日。如今，梅根在自己的Podcast節目大談自己的金錢觀，直言「女性不應對財富感到愧疚」。

根據《時人》雜誌報導，梅根在最新一集Podcast節目《一位女性創業家的告白》（Confessions of a Female Founder）中，與女性內衣品牌Spanx創辦人莎拉布雷克利（Sara Blakely）對談，探討關於金錢、財富自由以及女性在財務議題上的心理負擔、社會壓力等。

54歲的布雷克利鼓勵聽眾能自我覺察，問問自己：「我對金錢的心態是什麼？」。她補充說：「很多人甚至沒有意識到，自己對成功或財務自由其實有著不太健康的信念與敘事模式。」她表示，自己之所以成功，是因為選擇投資自己。

43歲的梅根回應：「但這真的很難理解，因為我真心認為，我也很想擁有那樣的心態。但就像妳說的，很多人根本無法相信自己有可能擁有更多、追求財務自由的希望與可能性。」梅根接著說：「我覺得很多女性，尤其是我們，被教導不應該談論金錢，而『擁有很多』這件事，往往又會伴隨一種罪惡感。」

另外，梅根認為，女性也很容易陷入一種匱乏心態，像是「我永遠不會有足夠的錢」。布雷克利補充說：「我總是告訴女性，『賺錢很有趣、花錢也很有趣，甚至捐出去都很有趣。』我相信金錢會放大一個人本來的樣子。」

事實上，這並非梅根首次談論金錢話題，她與哈利王子脫離英國後，尋求財務獨立，哈利2021年接受歐普拉專訪時透露，離開王室後被切斷金源，他們全靠已故母親黛安娜王妃留下來的遺產度日，當時他說：「如果沒有這些資源，我們根本無法展開新生活。」

搬到加州蒙特斯托定居後，哈利夫婦與Netflix及Spotify簽署鉅額合約，開展影視與播客計畫。雖然哈利強調，這並非原先計畫的一部分，但他表示：「我所需要的，只是足以支付家庭安全費用的資金。」

而梅根過去一年積極拓展自己的事業，除了拍攝Netflix節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），更順勢創立生活風格品牌「As Ever」，販售果醬、蜂蜜、花草茶等，今年3月推出首批產品，上架後在短時間內就售一空。近日她更透露，未來事業版圖可能擴展至居家用品，甚至時尚服飾。《每日郵報》報導，梅根目標成為億萬富翁，相較之下，哈利則興致缺缺。



更多鏡週刊報導

梅根、凱特王妃為1件衣服翻臉！雙姝「哭得一塌糊塗」 妯娌心結再揭

被誤認是「威廉王子的助理」 凱特王妃「妙語回應」全場笑翻

哈利王子婚姻陷7年之癢！ 梅根被爆「想當億萬富翁」他興致缺缺