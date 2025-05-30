獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師狂吐怒告

記者陸運陞／新北報導

台北市某科技公司2名女工程師，昨天（29日）在Uber eats點了2份午餐，用餐完卻被管理員告知，外送員造成地板汙穢，查看監視器發現，外送員抵達時，在門口莫名狂跳，造成餐點掉落在地，卻若無其事把掉出的食物撿回餐盒，再送到2名女工程師手裡，剛用完餐的2人看到畫面後狂吐，並立即向平台反映投訴。

▲外送員將灑在地上餐點撿回餐盒，再交給點餐的女工程師食用。（圖／投訴人提供）

在台北市市民大道某科技公司任職工程師的小童（化名），昨天中午因下大雨，與同事透過外送平台Uber eats點了2份健康餐，餐點送達後支付了416元，小童就與同事開心的用餐，2人發現餐點擺盤凌亂，份量也有些許不同，但也不以為意將餐點吃完，便繼續完成手上的工作。

▲女工程師吃完餐點看到監視器，跑到廁所不斷狂吐。（圖／投訴人提供）

沒多久2人接到管理員通知，門口地上散落食物殘渣，疑似為他們的餐點造成，2人立即調閱大樓監視器，赫然發現外送員拎著餐點送達門口時，望著門內開始莫名地一直狂跳，袋內的餐盒因此掉出，裡面的食物沾滿地上的汙水，成為真正的「在地美食」，但外送員卻徒手將食物撿起裝進盒內，若無其事地將餐送給2人。

剛用完餐的小童與同事看到此景，一陣噁心感油然而生，跑到廁所猛吐，隨即向Uber eat平台反映，卻得到猶如罐頭訊息般的回應，雖然免去該單費用及補償平台100點數，但仍無實際作為取消該名外送員資格，或關心身體狀況，讓狂吐不止的小童及同事氣憤難平，已向警方提出毀損及傷害告訴。

▲外送員在門外不斷跳動，導致袋內餐點掉落到地面。（圖／投訴人提供）